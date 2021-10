Mañá martes será un día de ceos con alternancia de nubes e claros e temperaturas altas, con tempo seco e soleado☀️durante gran parte do día. Non será ata a noite do martes ó mércores cando chegará unha fronte a #Galicia e volverán as chuvias. Boa noite! pic.twitter.com/wE3YEdwvH6