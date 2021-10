El sector de la construcción en Galicia es uno de los pocos que ha podido mirar de frente a la pandemia, ya que ha sido de los pocos que no ha recibido los embates de la crisis provocada por el COVID. Una de las variables para comprobar su buena salud son las licencias que se otorgan para la construcción de nuevos edificios. Una actividad que no solo no perdió el ritmo durante el año pasado, cuando se ralentizó la economía, sino que ha cogido carrerilla en el actual ejercicio hasta lograr unas cifras que no se veían desde hacía más de una década.

Entre enero y julio de este año, se concedieron 1.242 licencias en la comunidad para la construcción de inmuebles de nueva planta. Esta cifra es un 25% más que en el mismo periodo del año pasado, pero, sobre todo, supone superar los números de antes del COVID ya que son un 41% más que en los primeros nueve meses de 2019, según los datos que publicó ayer el Instituto Galego de Estatística (IGE). Para encontrar una cifra superior hay que retroceder hasta 2010, dos años después de que explotase la burbuja inmobiliaria, cuando fueron 1.315.

Lo mismo ocurre con los edificios residenciales. Los 995 que obtuvieron los permisos en los primeros siete meses son un 41% más que el año anterior y también son superiores a los ejercicios anteriores. También aumentaron, casi un tercio, las licencias para viviendas familiares, al pasar de las 685 de enero a julio del pasado ejercicio a las 935 del mismo periodo de este año.

Por su parte, también crecieron los edificios a rehabilitar en los primeros siete meses de 2021. Fueron 981, 42 más que un año antes. También repuntaron las demoliciones de edificios al alcanzar un total de 139, frente a las 91 de mismo periodo de 2019.

La variación neta del parque de viviendas en julio fue positiva y redundó en 369 nuevas unidades tras las licencias concedidas para construcción, rehabilitación y demolición. En concreto, en julio se concedieron licencias para 194 edificaciones de nueva planta.

Sobre edificaciones ya existentes, las licencias se corresponden con 137 obras de rehabilitación y 24 para obras de demolición de edificios. Permitirán en total construir 352 nuevas viviendas, rehabilitar 39 y demoler 22.

En relación a lo acontecido doce meses antes, el número de edificios a construir de nueva planta aumentó en 31 unidades: 194 en julio de 2021 frente a 163 en julio de 2020. Sin embargo, el dato de edificios a rehabilitar es menor que el registrado doce meses antes: 137 en julio de este año frente a 174 del mismo mes del pasado ejercicio.

Pese a las buenas cifras de este año, aún están muy lejos de la época dorada de la burbuja económica. Hubo un momento en el que en Galicia se dieron licencias para construir 8.485 edificios en un año. Más de 23 cada día. Era el ejercicio 2007, minutos antes de que explotase la burbuja inmobiliaria. Jamás se había llegado antes a esa cifra y casi seguro que no se volverá a repetir. Al cierre de 2020 solo fueron 1.909. Es decir, cuatro veces menos. O solo cinco por día.