El PSdeG afronta una nueva etapa... otra vez. Los socialistas cambian de líder y encomiendan a Valentín González Formoso, presidente de la Diputación de A Coruña, la Secretaría Xeral; decisión que supondrá un hándicap de cara a las elecciones autonómicas de 2024. El partido abre este ciclo con su líder fuera del Parlamento y, por tanto, del centro de la actividad política autonómica y con incertidumbre sobre quién será su cabeza de cartel dentro de tres años, lo que refuerza a Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta y del PP gallego, y a Ana Pontón, reforzada como portavoz nacional del BNG tras lograr el año pasado su mayor éxito, pasando de seis escaños a 19.

Formoso se impuso el sábado en las primarias socialistas con un 60% de votos frente al 40% de Gonzalo Caballero, que no logró reeditar su victoria de 2017. Entonces, el PSdeG ya optó por un líder ajeno a la Cámara, aunque el vigués dudó de la importancia de esa circunstancia.... hasta que entró en ella.

La diferencia respecto ahora es que Formoso no dispone de la opción que tuvo Caballero de acceder al hemiciclo antes de las autonómicas.

Su tarea pasa por reflotar una formación que el año pasado se estancó en 14 diputados, los mismos que en 2016 (aunque ganó votos), a pesar de la desaparición de En Marea/Podemos/Anova y del impulso del Gobierno central de Pedro Sánchez.

La candidatura a la Xunta del PSdeG, precisamente, supone otra incógnita. Formoso evitó el asunto. “Quedan tres años, hay tiempo. No tienen que ser dos años antes”, declaró a la Cadena Ser, en alusión al adelanto del proceso que realizó Caballero para blindarse. En ese medio también avanzó que mantendrá sus puestos institucionales como alcalde de As Pontes y presidente de la Diputación, recordando que el propio Pedro Sánchez compatibiliza la Secretaría General del PSOE con la Presidencia del Gobierno.

En el partido no existe unanimidad sobre quién debe ser candidato, pero una parte importante cree que Formoso no cumple los requisitos. Al debate contribuyó el delegado del Gobierno, José Miñones, que no descartó presentarse a esas primarias.

En todo caso, Formoso carece de la plataforma parlamentaria para encararse con Feijóo, como sí dispuso Caballero. Esto puede reforzar la imagen de la nacionalista Ana Pontón como alternativa al PP.

El líder saliente se niega a abandonar el hemiciclo, algo que no le exigirá la dirección de Formoso, según fuentes cercanas a este. Eso sí, su papel es otra cosa. ¿Se mantendrá como puntal del grupo parlamentario y protagonizará los duelos con Feijóo? El entorno de Formoso y el propio Caballero guardan silencio, si bien será la nueva Ejecutiva gallega la que decida los papeles en la Cámara tras el congreso gallego de los días 7 y 8 de diciembre.

Hasta entonces, dispone de cinco semanas para demostrar voluntad de coser el partido. Fuentes cercanas a Formoso avanzan voluntad de integración no solo de los gonzalistas (mayoría en el grupo parlamentario), sino de todas las familias del PSdeG, partido de norte a sur. Formoso se impuso en A Coruña y Lugo, pero perdió en Pontevedra y Ourense.

En campaña, Formoso afeó a Caballero no haber integrado a nadie de Juan Díaz Villoslada hace cuatro años y ahora no quiere repetir el error para evitar que el partido llegue a 2023 roto de nuevo. En ese año se celebran elecciones generales y municipales.

El entorno de González Formoso recuerda su voluntad pacificadora. “Valentín ya integró en A Coruña a Mercedes Rosón, que se presentó contra él en las primarias provinciales, y hoy es secretaria de Cultura de su Ejecutiva”, ilustran. “Es consciente de que hay que contar con todo el mundo para reactivar el PSdeG”, añaden.