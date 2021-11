La mayoría de los diputados del PSdeG en la Cámara autonómica, nueve o diez de un total de catorce, según las fuentes consultadas, respaldaron la continuidad de Gonzalo Caballero como líder de los socialistas gallegos, pero la mayoría de los militantes del partido les llevaron la contraria y apostaron por el coruñés Valentín González Formoso para liderar a partir de ahora el PSOE gallego. ¿Qué sucederá en el grupo parlamentario, la principal plataforma de los partidos para lanzar y visualizar su alternativa al poder? Desde el equipo de Formoso, lo tienen claro: “Será una situación compleja y difícil, pero al final confiamos en que habrá una mayoría de diputados que colaborará con la nueva dirección” porque entienden que la militancia se ha pronunciado y ahora toca “ir todos en la misma dirección”. “Una mayoría”, precisan las mismas fuentes, pero no todos porque dan por hecho que los parlamentarios “más gonzalistas” pueden caer en la tentación de “atrincherarse” con Caballero y convertirse en un foco disidente. La futura dirección apela al resultado: más de 7.400 afiliados se pronunciaron y el 60% puso las riendas del PSdeG en manos de Formoso.

La nueva dirección apostará por la “integración”, pero contempla que haya quien no quiera ser integrado. Y exponen indicios que le inquietan y reafirman su preocupación: “El secuestro de la web y las redes sociales durante días sin informar de la elección de un nuevo secretario xeral” y el anuncio unilateral ayer de que Gonzalo Caballero, todavía portavoz parlamentario, será quien protagonice el cara a cara con Alberto Núñez Feijóo el próximo miércoles. “Tiene todo el derecho” a ser él quien suba a la tribuna a debatir con el presidente de la Xunta, pero tras la derrota del sábado, “esperábamos un gesto”, explican y añaden: “Habrá cambios en la dirección del grupo parlamentario, incluida la del portavoz y si hay que esperar a diciembre, esperaremos. No vamos a forzar la salida de nadie”.

Pablo Arangüena, vicesecretario general de la dirección saliente del PSdeG tras la victoria el sábado de Valentín González Formoso, aseguraba ayer que “obviamente” es Caballero quien debe protagonizar el debate con Feijóo. “No tiene sentido que haya cambios, tras las primarias del sábado” y de haberlos serán tras el congreso del 7 y 8 de diciembre, explicó en alusión a que los estatutos del partido marcan que es la nueva dirección, que se elegirá en el cónclave del mes próximo, la que puede elegir nuevo portavoz parlamentario, y no el secretario xeral. El diputado afín a Caballero incluso no descartó que la cúpula del grupo parlamentario quede tal cual está: “Habrá un congreso que puede adoptar las decisiones oportunas y esas decisiones pueden o no tener reflejo en el grupo parlamentario, en todo caso, ya se verá en su momento”.

También inquieta a la futura dirección el mensaje de Gonzalo Caballero en las redes sociales, un día después de perder la secretaría xeral: “Y ahora podré empezar a ser más explícito y directo para aclarar ciertas cuestiones en las que que como secretario xeral no puedo entrar y que conviene aclarar. Porque hay informaciones falsas y comentarios sin base”.

En este mismo mensaje, Caballero deseaba “todos los éxitos” a su sucesor y se declaraba “con ánimo y fuerza, comprometido como siempre con el socialismo” . El parlamentario vigués se reafirmaba en su intención de “cumplir” como diputado. Los parlamentarios que en estas primarias apostaron por el presidente de la Diputación de A Coruña y alcalde de As Pontes consideran que el relevo de Gonzalo Caballero como portavoz debería “producirse cuanto antes”, incluso apuntan que lo mejor sería que también renunciara a su acta de diputado y regrese a la Universidad. En todo caso, entienden que es una cuestión “espinosa” y que hay que tener “calma”. También sugieren ya el nombre del nuevo portavoz: el lucense Luis Manuel Álvarez.

Una parlamentaria próxima a Caballero también abogaba ayer por tender puentes: “Espero que haya buena disposición por ambos lados, por parte de la nueva dirección y la saliente, por mi parte sí la habrá, pues me debo al partido”. Otra diputada se pronunciaba en el mismo sentido: “La división no beneficia al partido, lo sabemos pero el PSdeG siempre tropieza en la misma piedra. Ojalá en esta ocasión no suceda”. Marina Ortega, diputada por Ourense y muy próxima a Caballero, salió en defensa del aún hoy secretario xeral: “Ha hecho una labor encomiable y debe seguir en el Parlamento. Es su responsabilidad con sus votantes”.

A preguntas de los periodistas, la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, afirmó ayer que “toca unir” para que el PSdeG sea un “instrumento útil” para “mejorar” la vida de los gallegos y las gallegas. También ha instado al trabajo “juntos” para lograr a nivel autonómico, y en las próximas elecciones, los resultados obtenidos por el PSOE a nivel estatal o en ayuntamientos como las ciudades gallegas. El alcalde de Vigo, Abel Caballero, uno de los máximos referentes del PSOE, eludió ayer pronunciarse sobre el asunto y declaró: “Mi partido es mi ciudad, es Vigo”. Explicó que no acostumbra a hablar “de cuestiones del partido”, aunque está “orgulloso de ser del PSOE”.

Quien sí se pronunció fue el presidente provincial del PSOE de Pontevedra, David Regades. Pidió a la nueva dirección “coser” y “ser generosa”. Con las mismas palabras que Rey, el alcalde de Santiago y que apoyó a Formoso, Xosé Sánchez Bugallo, espera que con el cambio de rumbo los gallegos vean al partido como “un instrumento útil” y que la nueva dirección apueste por un “partido más unido e integrado”.