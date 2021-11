Cuando parecía que el asunto ya no daba más de sí, y que sería el legislador el que adecuaría la norma que regula el cálculo de la plusvalía municipal a las exigencias de la Constitución, el pasado 26 de octubre el gabinete de prensa del Tribunal Constitucional sacó una nota en la que informaba de que se declaraba la inconstitucionalidad y nulidad de los artículos que regulan cuánto hay que pagar por el, hoy famoso, impuesto cuando se vende o hereda un inmueble.

Abogados, asesores, jueces y contribuyentes empezamos a hacernos preguntas acerca del auténtico alcance de dicha declaración, y, cuando a través de redes sociales y foros especializados se filtró un borrador de la sentencia, la expresión más utilizada en un primer momento ante su último párrafo fue “nuestro gozo en un pozo”, y posteriormente “¡qué vergüenza!”.

El 3 de noviembre, en la página web del Tribunal Constitucional se publicó una nueva nota en la que se hacía un resumen de la sentencia y se facilitaba un enlace a la misma y a los votos particulares, pero a día de hoy aun no ha sido publicada en el BOE por lo que sus efectos son más que dudosos, y lo único claro es que la aplicación práctica de la inconstitucionalidad declarada por el Tribunal Constitucional depende de la situación particular de cada contribuyente.

Según lo indicado por el propio Tribunal Constitucional, los efectos de la sentencia no serán aplicables ni a situaciones que ya hayan sido resueltas definitivamente mediante sentencia judicial o mediante resolución administrativa, ni tampoco a las liquidaciones practicadas por Ayuntamientos o Diputaciones que no hayan sido impugnadas a la fecha de dictarse la sentencia ni a las autoliquidaciones de las cuales el contribuyente no haya solicitado la rectificación.

Aunque esta limitación no parece respetar ni el principio de tutela judicial efectiva ni lo establecido en la Ley respecto a los efectos de las sentencias del Tribunal Constitucional, y no es descabellado que sea matizada en un futuro, supone que en principio los efectos de la sentencia no se podrán aplicar a situaciones pasadas que ya hayan sido resueltas de manera definitiva o que no se hayan “peleado”, pero sí a situaciones que aún se estén discutiendo, bien en vía administrativa, bien en sede judicial.

¿Qué sucede con las liquidaciones que aún no se han recibido y las autoliquidaciones que aún no se han pagado? Pues que se encuentran en un limbo legal que probablemente dé lugar a más pleitos: los ayuntamientos queriendo cobrar y los contribuyentes pidiendo justicia de la mano de sus asesores.

Y como en materia de impuestos toda situación es susceptible de empeorar, todo indica que la nueva norma reguladora del cálculo de la plusvalía será aprobada en breve mediante un Real Decreto-ley que, probablemente tenga ciertos efectos retroactivos, y todos sabemos lo que supone eso: más pleitos.

En definitiva, esta situación ha sido llevada de manera vergonzante por parte del Tribunal Constitucional y parece que el Gobierno no lo hará mejor, y ambos, de la mano, han puesto a los ciudadanos en una situación de desconcierto.

Les recomiendo que acudan a un asesor fiscal de confianza para que les resuelva todas las dudas que puedan tener respecto a su situación particular, si el asunto se puede pelear, pelearán juntos, y si no, siempre es mejor despotricar en compañía.

Para finalizar un poco de historia reciente: echando la vista atrás comprobamos que el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, comúnmente conocido como plusvalía municipal, era un impuesto poco conocido hasta que en el año 2017 el Tribunal Constitucional abrió la puerta para que los contribuyentes obtuvieran su devolución, puerta que el Tribunal Supremo dejó abierta solamente a aquellos que pudieran demostrar que el terreno transmitido o heredado no había incrementado su valor.

En 2019 el Tribunal Constitucional le dio un impulso más a la fama de la plusvalía municipal sentenciando que no habría que pagarla en los casos que la cuota fuese superior al beneficio realmente obtenido por el contribuyente.

En la primera sentencia el Tribunal Constitucional avisaba al legislador de que tenía que tomar cartas en el asunto, y en la segunda el tirón de orejas fue mucho más duro y evidente, y con esta última sentencia que el Tribunal Constitucional nos ha hecho llegar esta semana a través de su community manager, se ha dado el pistoletazo de salida a una nueva carrera de recursos, impugnaciones y reclamaciones

Lo dicho, asesórense bien, porque habrá casos en los que se pueda haber partido. Ganarlo ya es otra cosa.