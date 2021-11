La futura Lei de Mellora do Ciclo da Auga no supondrá un encarecimiento del 60% en el recibo del agua, como había alertado la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp). La Consellería de Infraestruturas mantuvo una reunión técnica con los representantes municipales donde se aclaró el impacto económico que tendrán los nuevos cánones: el de gestión de depuradoras y el de explotación de redes de colectores. La nueva normativa abre la opción a que los concellos cedan sus servicios de saneamiento a la Xunta. En este caso, se cobrará un canon de gestión de depuradoras. La Fegamp hizo una “equivocada interpretación de la ley”, según consta en el acta de la reunión. Por un lado, dio por hecho que este canon de gestión de depuradoras se sumaría a la tasa de depuración municipal. Pero no es así, puesto que un tributo sustituye al otro. Además, desde la Xunta aseguran que el nuevo canon de depuración solo se cobrará a los concellos que voluntariamente decidan ceder sus servicios de saneamiento a Aguas de Galicia.