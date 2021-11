La pandemia frenó la entrada de asuntos en los juzgados y tribunales gallegos. El año pasado ingresaron poco menos de 300.000, un 11,4% inferior a los del ejercicio anterior. Tanto la entrada como la resolución de los casos descendió en todas las jurisdicciones como consecuencia de la crisis sanitaria que obligó a interrumpir la actividad de los juzgados. Sin embargo, no lo hicieron las revocaciones de las sentencias laborales.

Una gran parte de las resoluciones de los jueces de lo Social, que llevan, sobre todo, los temas relacionados con los despidos, accidentes de trabajo, enfermedades profesionales o cualquier problema laboral, y que se incrementaron por el COVID, la conflictividad laboral y los ERTE, son aceptadas por ambas partes en litigio. Pero algo más de un tercio fueron recurridas ya sea porque el fallo perjudicaba a uno de los litigantes o porque consideraban que no reparaba de forma satisfactoria el daño causado. Es el mayor porcentaje de impugnaciones de todos los juzgados en la comunidad y sitúa a Galicia como la cuarta autonomía en la que los asuntos relacionados con el empleo fueron más recusados. Solo la superaron Castilla y León (39,9%); Cantabria (39,5%) y Asturias (38,6%). Cerró la clasificación Aragón con el 21%. La media nacional fue del 30,7%, cinco puntos menos que el dato gallego.

Los juzgados de lo Social gallegos dictaron 33.500 sentencias durante 2020. De ellas, casi dos tercios fueron acatadas. Pero el otro tercio fue recurrido. De este tercio, ocho de cada diez no prosperaron. Según fuentes judiciales, es una cifra relevante ya que, además de indicar el porcentaje de éxito o de fracaso que se puede esperar cuando se recurre una decisión judicial, muestra también que los tribunales superiores jerárquicamente avalan las sentencias que llegan ante ellos. Aunque en el caso de la revocación total de las sentencias por conflictos laborales no ha ocurrido lo mismo.

Los recursos que se presentan pueden provocar que se confirme la sentencia que con anterioridad emitió el juez; que la revoque de forma total; que la revoque parcialmente o que la anule. Casi el 20% de los recursos presentados en 2020 en los órganos de lo Social sirvieron para que se revocase la sentencia, tanto parcial como completa o que se anulase. El porcentaje es similar al año anterior cuando no había pandemia. Sin embargo, la anulación total de la sentencia se incrementó en dos puntos con respecto a 2019 al pasar del 9,9% al 12%. En cifras absolutas no se notó un aumento porque el total de recursos presentados en estos juzgados cayó un 13%. Pero mientras las impugnaciones por conflictos laborales que se confirmaron bajaron un 18% (de 10.107 a 8.261) o las que se revocaron de forma parcial lo hicieron un 32% (de 837 a 568) las que se anularon de forma total solo disminuyeron un 0,08% (de 1.218 a 1.217), según el último informe del Consejo General del Poder Judicial.

La previsión que maneja el consejo es que aumente la entrada de casos en los juzgados de lo Social cuando finalice la prórroga de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y suba la conflictividad laboral lo que también incrementará los recursos que se presenten.

Los juzgados de lo Penal y de lo Contencioso-administrativo siguen, a bastante distancia, a los de lo Social en cuanto a impugnaciones recibidas: el 21,7% y el 20%, respectivamente. Ambos porcentajes subieron un punto con respecto a 2019.

Las 8.921 sentencias de los Juzgados de lo Penal fueron las segundas más recurridas por los gallegos. Estos tribunales dirimen los litigios entre los ciudadanos y la administración. Durante 2020, una de cada cinco causas de estos juzgados fue impugnada. Fue la sexta cifra más elevada a nivel nacional.

Si en el caso de las sentencias de los Juzgados de lo Social, el porcentaje de las que se confirmaron alcanzó el 81%, en las de lo Penal subieron un punto hasta el 82,8%. Es decir, más de ocho de cada diez fueron rechazadas.

Las más de 8.000 sentencias de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo fueron las terceras más impugnadas por los gallegos. La suerte que corrieron estos recursos fue muy parecida a la de las causas de lo Social y Contencioso Administrativo. De nuevo, ocho de cada diez (79,3%) fueron confirmadas. Las comunidades que más recursos pusieron en los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo fueron Andalucía (35,6%), Baleares (32,3%) y País Vasco (30,4%). La media de las 17 autonomías fue del 24,5%, cuatro puntos por debajo de Galicia.

Los recursos nunca perjudican al que los pone

El ordenamiento jurídico español es garantista con aquellos que recurren una sentencia. Es decir, el nuevo veredicto nunca puede ser peor que el que se había fallado en primer lugar. Es lo que se conoce como reformatio in peius. El que recurre la sentencia de un juez no puede ver empeorada su situación por la resolución que dicte otro magistrado al resolver el recurso. Con esta figura, lo que busca el ordenamiento jurídico es que quien recurra lo haga con seguridad jurídica. Esa seguridad jurídica también la incluye la Constitución Española en su artículo 24.1: “Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión”. Cualquiera de las partes litigantes puede considerar que la sentencia de un juez no ha sido justa. Y el ordenamiento jurídico español establece la posibilidad de corregir los posibles errores que puede haber cometido un juez. Es así como aquellos que recurren una sentencia pueden acudir a una segunda instancia, o doble instancia, que no es más que el examen, estudio y modificació, si procede, de la sentencia por otro órgano superior jerárquicamente al que emitió el fallo. No todas las apelaciones dan lugar a una segunda instancia. Solo lo hacen las apelaciones frente a sentencias definitivas que han agotado la primera instancia. Solo se puede acudir a una segunda instancia una vez que ha terminado la primera, es decir, tras una sentencia definitiva.