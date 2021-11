Marino de pies a cabeza, José María Suárez-Llanos ejerce el mando en el Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo en Vigo. Entró en el servicio en 1994, dos años después de su fundación, como el jefe más joven en España. Ahora es el decano, tras mil batallas que suman desde el Prestige al Mar de Marín. Tiene el espíritu aventurero del Capitán Nemo, pero sobre todo empatía por el valiente que se pone al mando de un barco.

¿Cómo se adaptó el servicio a la complicada costa gallega?

Desde la puesta en funcionamiento de Salvamento en 1993 hasta ahora, media un abismo. El actual servicio es modélico y un lujo a nivel mundial. Todos los centros de coordinación están comandados por marinos mercantes, cuando en Inglaterra tienen titulados medios o bajos. En cuanto a la costa, el noroeste es complicado. Las rías tienen mucha longitud, y para aplicar la seguridad se requiere el esfuerzo y la formación de los profesionales. Somos el último recurso, por eso el marino debe actuar con conocimientos. Como dice el eslogan de la DGT: no podemos conducir por ti. A la mar debemos ir formados, con teoría y práctica: tanto en los pesqueros como en una embarcación recreativa. Es un medio hostil: en un minuto pasas del placer a la tragedia. El consejo que doy al que lleve una embarcación deportiva es que navegue más. Es una locura salir solo en verano o cada dos domingos.

Usted reconoce que le marcó el desastre del ‘Prestige’ hace 19 años.

Por supuesto que nos marcó a todos, nos traumatizó a todos. Teníamos unas premisas en la lucha contra la contaminación que no sirvieron para nada, aprendimos muchísimo. No es una batalla perdida pero sí incómoda, porque te enfrentas a una marea negra. En la mar tienes que prevenir y en la tierra recoger, con el Prestige ya se recogieron directamente en mar 18.000 toneladas con las barcas. Aprendimos las técnicas para saber qué sacrificar.

¿Y qué hay que sacrificar?

En las rocas nunca más hubo vida, pero las playas se recuperaron perfectamente. Nos dimos cuenta de que era mejor sacrificar una playa que no unas rocas donde estaba todo el marisco. Pero con el mal tiempo era imposible meter las barreras y la única solución era vigilar y esperar. Solo ganamos aquella batalla, pero no la guerra. Ahora estamos más vendidos con el problema de los quimiqueros.

¿Para Salvamento fue un antes y un después a nivel de medios?

Totalmente, nuestro material estaba obsoleto y el Estado hizo una inversión muy fuerte No tenemos nada que envidiar a otros países.

¿Se puso en la piel del capitán Mangouras?

Siempre nos ponemos en la piel del capitán porque lo pasa mal, también en la del Prestige. Nos impactó el accidente del Mar de Marín: fue todo radiado, creíamos que iba a salir bien y acabó mal. El Prestige nos cogió por sorpresa: mañana puede pasar otra vez, pero lo dudo. Vemos lo ocurrido en el canal de Suez. Nos puede pasar en A Coruña con la refinería, los petroleros van y vienen. Tenemos que estar preparados otra vez para la guerra, por eso contamos con la Base Estratégica de Fene. Con el Prestige, estuve colocando las barreras en Corme, viví el problema de Nunca Máis que lo sentimos injusto. Nos acercó mucho al sector pesquero, fuimos un ejército y también tuvimos al ejército de voluntarios. Tuve que declarar en el juicio como testigo, Y bajé con el submarino Nautile a 4.000 metros: el Prestige está hundido a la misma profundidad que el Titanic, partido en dos como el Titanic y bajé con el mismo equipo que descubrió el Titanic. De vez en cuando, se sobrevuela la zona para vigilar que no queda nada... y está vacío prácticamente.

Y, ¿cómo es el enfrentamiento con la muerte en los pesqueros?

El desastre de los pesqueros impactó en Galicia. El Mar de Marín fue el caso más documentado: nuestro servicio no tuvo errores y al final hubo muertos. No llegar a tiempo es lo peor, lo vemos a diario con los compañeros del sur y con todas las personas que mueren en las pateras.

“La mar requiere pasión, afición y tradición... y desde niño yo quería ser un marino como los de Julio Verne”

Su carrera se inició casi al mismo tiempo que la de Salvamento Marítimo.

El servicio se creó por la Ley de Puertos del Estado y la Marina Mercante de 1992, aunque se puso en funcionamiento al año siguiente. Antes estaba en manos de la Armada y después pasó a la gestión civil. Yo entré en 1994 y estoy en Vigo desde dos años después, al mando en esta zona de un desempeño que también se coordina con Puertos del Estado y la Xunta de Galicia.

¿Se requiere mucha pasión?

Como la medicina, la mar también requiere pasión. Tenemos que sumar pasión, afición y tradición. Hay aficionados como los marinos deportivos. En mi caso, ya viene de herencia: mi padre y mi hermano eran marinos, y yo siempre viví a caballo entre la mar y la aviación.

Con esta jefatura en la ría de Vigo, escenario de las 20.000 leguas de viaje submarino, ¿ha cumplido un sueño?

Todo ese mundo de Julio Verne me apasiona desde que era un niño, sobre todo la historia de los galeones del Rande. Antes de entrar en Salvamento, trabajaba en una compañía de robótica submarina. El tesoro más polémico del Rande era el Santo del Cristo de Maracaibo —galeón que en 1702 trasladaba a España una fortuna de 900 toneladas de oro—. Estuvimos en conversaciones con empresas inglesas, se hizo una investigación con el British Museum y el Almirantazgo. Sabemos que Verne vino a hacer prospecciones en Vigo, o él o su hijo bajaron en una campana. Me he leído todo de esa época, lo reconozco. Y sí que he cumplido un sueño con mi puesto.

También ha conseguido ser un marino como los de Verne.

Pues sí, conseguí ser un marino como los libros de aventuras de Julio Verne. Me gustan mucho la pintura, la novela marinista, la aviación. Me quedan dos años para la jubilación. He vivido cosas tremendas como lo del Prestige, también la angustia de no salvar una vida... o el sentimiento reconfortante de conseguir rescatarla.