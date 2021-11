El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, no garantiza por el momento su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 por no contener “concreciones” con respecto a sus enmiendas y porque no aprecia “gran interés negociador” por parte del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos. Aun así, certificó su voluntad de apoyar las cuentas.

“El punto de partida del BNG es que el Gobierno tiene que moverse. Nos gustaría votar a favor de los Presupuestos, porque significaría que son buenos para Galicia. Pero si esto no es así, evidentemente no va a ser esa la posición del BNG”, expuso ayer en rueda de prensa, en la que aseguró mantener “toda la voluntad de diálogo.

El proyecto presupuestario incluye una inversión de 1.074 millones el año próximo en Galicia, convirtiéndola en la comunidad donde más se incrementa este tipo de desembolso. Aun así, el BNG presentó enmiendas que suman otros 1.500.

Rego expuso que se produjeron “algunas reuniones” con el Gobierno, pero “de momento no hay ninguna concreción”.

Por ello, afeó a PSOE y UP que estén “jugando a las matemáticas parlamentarias” hasta tener los 176 votos favorables en el Congreso para aprobar su proyecto económico cuando la conformación de mayorías “puede cambiar de unos asuntos para otros”.

Será la Executiva Nacional del BNG la que decida el sentido del voto ante las cuentas estatales.