En un clima vampírico se despide Galicia del puente de la Constitución. Los festivos han arrojado agua, viento, granizo e incluso nieve sobre los gallegos y sus visitantes, causando hasta daños en viviendas y algún accidente en las carreteras. Debido a los coletazos de la borrasca Barra en plena operación retorno, la inestabilidad atmosférica ha marcado este miércoles a la comunidad autónoma. Con alerta naranja en la costa, las olas han llegado a los puertos con alturas de entre cinco y ocho metros. Y la nieve ha bajado a las montañas de Lugo y Ourense, incluso dejando estampas blancas en la ciudad de las murallas cuando todavía no ha finalizado este otoño.

Con precipitaciones localmente fuertes y un notable descenso de las temperaturas, la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior de la Xunta activaba la alerta naranja en la costa, y la amarilla en las zonas de montaña por nevadas. Se llegaron a cortar carreteras en O Cebreiro, con acumulación de 10 centímetros de nieve a partir de 700 metros de altura en Lugo y de 5 centímetros en Ourense a partir de 800 metros. En la primera provincia, la Diputación desplegó 44 operarios y 29 máquinas con trabajo por 70 carreteras que cruzan 12 concellos de la montaña y el sur —Baleira, Becerreá, Folgoso do Courel, A Fonsagrada, Cervantes, Navia de Suarna, Negueira de Muñiz, As Nogais, Pedrafita do Cebreiro, Quiroga, Ribas de Sil y Samos—.

Además de numerosas inundaciones sobre todo en las ciudades, con los consiguientes colapsos de tráfico, el temporal provocó daños por el agua en las viviendas y accidentes viarios de carácter leve. Incluso un rayo cayó sobre el tejado de una vivienda del municipio coruñés de Rianxo, causando desperfectos materiales en la fachada aunque dejando a su ocupante ileso.

A partir de hoy, menos frío pero sigue el agua

De momento, el mal tiempo seguirá haciendo de las suyas mientras avanza diciembre. Para este jueves se aguarda un frente cálido desde las primeras horas de la mañana, pero los cielos permanecerán cubiertos y las lluvias caerán débiles. Según el pronóstico de Meteogalicia, por la noche llegará un frente frío con lluvias más intensas. Por lo menos, gozaremos de un ambiente más agradable con temperaturas que ascenderán de manera más acusada en los valores máximos. Los vientos soplarán de componente oeste con intervalos fuertes a lo largo del día en el litoral y zonas altas del interior. Para las ciudades, los termómetros marcarán las siguientes mínimas y máximas: A Coruña entre 11 y 14 grados, Ferrol entre 10 y 14, Lugo de 7 a 12, Ourense de 8 a 15 grados, Pontevedra de 9 a 13, Santiago de Compostela de 8 a 13, y finalmente Vigo entre 12 y 14 grados.