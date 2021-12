A líder do BNG, Ana Pontón, convidou aos membros e militantes da organización a "non caer na trampa" da "caricatura" que "interesa" trasladar do Bloque a un Partido Popular ao que ve "dos nervios" ante o "avance" da formación frontista.

Así se dirixiu Pontón ao renovado Consello Nacional do BNG, que se reuniu por primeira vez este sábado nun hotel de Teo nun acto que puxo o broche ao proceso interno celebrado durante este outono pola organización nacionalista.

Concluída a renovación interna que deu continuidade ao liderado de Pontón coa constitución do novo órgano de dirección do BNG incorporado os 50 membros procedentes das comarcas, a formación frontista marca xa no horizonte o próximo ciclo electoral, coas municipais e europeas como antesala do gran reto que se fixan os nacionalistas: alcanzar a presidencia da Xunta en 2024.

Un "camiño" cara ás autonómicas previstas para dentro de tres anos que, como subliñou Pontón, o BNG debe transitar con "man tendida" e "un discurso claro" para "chegar a toda" a sociedade galega "ofrecendo alternativas aos problemas dos mozos, as familias ou as pequenas e medianas empresas".

Fortalecer e "ensanchar" a base social do Bloque foi o primeiro paso sinalado pola líder nacionalista "no camiño" a "a meta" de presidir a Xunta na próxima lexislatura, seguido de lograr un bo resultado nas municipais de 2023 e aumentar a representación nas Cortes e as institucións europeas.

Todo iso "sen caer no conformismo nin a autocomplaciencia" para ser quen de atraer ao BNG a "a inmensa maioría rebelde que sabe que hai outra Galicia posible" e que "non se conforma coa Galicia en pequeno" dun PP ao que ve "ao bordo dun ataque de nervios" ante o "avance" da formación frontista. "Cada vez que eles perden os papeis, subimos un pouco máis", apostilou.

"Teño a sensación de que imos mellor do que pensamos. Feijóo e o PP están máis nerviosos que nunca co BNG, non teño claro se o que lle preocupan as enquisas, que din que o BNG avanza; a nosa fortaleza entre a mocidade ou o noso crecemento en voto urbano", aseverou Ana Pontón.

Por iso, resaltou a importancia de evitar "moverse" na "caricatura" do BNG que, di, "interesa" trasladar o Partido Popular, unha "trampa" na que Pontón ve necesario "non caer".

"Queda moito por facer, hai que porse ao choio, a nivel individual e colectivo, con toda a convicción e determinación", remarcou Ana Pontón, que tamén apuntou o apoio do BNG á mobilización deste sábado contra "o boom eólico" que, di, está favorecido por unha Xunta "que goberna para as grandes eléctricas".

Así as cousas, a líder nacionalista instou aos membros da nova dirección da organización frontista a "traballar" e manter "o compromiso" para dar pasos cara á meta de 2024, algo no que BNG quere chegar a San Caetano para "cambiar unha Galicia con potencial, con riqueza e, sobre todo, con xente honesta, talentosa e traballadora".