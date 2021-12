Hasta lo más alto de las montañas gallegas, donde llegan las nubes, subieron este sábado los opositores a los macroproyectos eólicos. Según cálculos de Adega, más de 5.000 personas participaron en las protestas convocadas en 22 localidades por la plataforma Eólica, Así Non —integrada por más de 170 entidades vecinales y ecologistas—. En respuesta a estas movilizaciones, la patronal de la eólica gallega emitió ayer un comunicado para urgir a la Xunta a la tramitación de los expedientes. La Asociación Eólica de Galicia (EGA) reclama “reducir el plazo de la moratoria de instalación de nuevos parques al mínimo posible, no incluir ahora nuevos criterios de distancia de parques a los núcleos de población y no imponer el archivo de los expedientes que pierdan sus permisos de conexión o acceso a la red eléctrica”.

Según las empresas, “son demandas completamente lógicas y razonables si no queremos frenar en seco el desarrollo de las energías verde, así como para dar certeza y seguridad jurídica al sector”. Los opositores a los “300 macroproyectos de eólicos en Galicia” se citaban anteayer en localidades como Ferrol, Carral, Marín o Pontevedra, para denunciar que “la instalación de los aerogeneradores provocará un impacto irreparable” en el ecosistema y el patrimonio. La Xunta de Galicia ha establecido una moratoria de año y medio para que la tramitación de los proyectos “concluya con todas las garantías”, como explicó el mismo día de las protestas el vicepresidente primero, Alfonso Rueda. La patronal recalca al respecto que “esa moratoria debe servir para ordenar los proyectos que se registran para su tramitación, pero es algo que debe hacerse en el menor tiempo posible; así como aprovechar esta suspensión temporal para reflexionar sobre el asunto de las distancias, como la normativa adecuada para regularlas, proyectos que quedarán afectados o la referencia para establecer limitaciones de separación”. Desde EGA también piden que se consolide “la continuidad de la tramitación de aquellos expedientes que pierdan sus permisos de conexión”. La asociación enmarca la apuesta por la eólica en un contexto de cambio climático, transición energética y crisis de las materias primas. “Con este escenario, reivindicamos una mayor coordinación entre Xunta, Fegamp y el propio sector para trazar la hoja de ruta más conveniente para Galicia”, indica. Los convocantes de las protestas recordaban el sábado que “Galicia exporta más del 30% de la electricidad que produce y los proyectos eólicos en tramitación sumarían 10.000 megavatios, que equivalen al 43% del objetivo de potencia eólica para 2030 en todo el Estado”. Pero la EGA recalca “la elevada dependencia de combustibles fósiles, cuya importación supera el 70%”. Esta entidad demanda la instalación de entre 400 y 500 megavatios de potencia anual, que sumarían 2.500 MW en cinco años: “Una cantidad moderada, pero significativa para poder avanzar en la necesaria promoción de las energías renovables”.