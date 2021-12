La aparente buena salud de la construcción en Galicia —es uno de los pocos sectores que ha crecido desde que arrancó la pandemia— esconde otra realidad. Pese a la escasez de materiales de los últimos tiempos, el incremento del precio de las materias primas o la falta de personal especializado, las licencias para construir nuevos edificios rozaron las 1.500 entre enero y agosto de este año. Es la mejor cifra en la última década. Esta variable es uno de los mejores indicadores para comprobar el músculo que tiene el sector y cómo se vislumbra su futuro a medio plazo. También bajó el paro y creció el valor creado. Pero estas buenas cifras no se trasladan a toda la comunidad. El sector de la construcción en Galicia tiene dos velocidades: va como una locomotora en las dos provincias atlánticas, mientras que casi languidece en las dos del interior.

En solo siete concellos de los 313 se construyeron algo más de la mitad de las nuevas viviendas que se edificaron el año pasado en Galicia. Los siete pertenecen a las provincias de A Coruña y Pontevedra. O dicho de otra forma, los 306 ayuntamientos restantes se repartieron la otra mitad. Pero en este caso, el problema es aún mayor. Hasta 135 municipios —el 43% del total— no vieron ninguna grúa nueva durante el pasado año. Tres de cada cuatro pertenecían a las provincias de Ourense (64) y Lugo (38). En el caso de A Coruña fueron 22 y en el de Pontevedra, 11. Pero si también se tienen en cuenta aquellos concellos en los que la construcción de viviendas fue casi residual (solo se edificó una), que fueron 41, el total en los que la construcción de nuevas casas está paralizada ascendió a 177. Son el 54% de los 313 que hay en Galicia, según los datos del Instituto Galego de Estatística (IGE).

De los siete ayuntamientos en los que se construyeron más de la mitad de todas las viviendas durante el pasado ejercicio, cinco pertenecen a la provincia de A Coruña y dos, a la de Pontevedra. Lidera la clasificación Vigo, con 531 inmuebles nuevos, seguida de Pontevedra (236) y A Coruña (221). Fuera del podio se situaron dos municipios coruñeses de los alrededores de las ciudades que se convierten en alternativa residencial para evitar el encarecimiento de la vivienda. Es el caso de Oleiros (217 edificaciones) en A Coruña y Ames (149) en Santiago. La capital gallega fue la sexta en la que hubo más actividad inmobiliaria (130).

Con respecto a 2019, bajaron los concellos en los que no se construyó ninguna vivienda (de 145 a 135), pero continuó la misma foto fija de anteriores ejercicios: en más de la mitad de los ayuntamientos de Lugo y Ourense no hubo obras nuevas, mientras que en las de A Coruña y Pontevedra los municipios que no vieron una grúa rondaron el 20%. Es decir, la construcción sigue a buen ritmo en Galicia, pero no lo hace a la misma velocidad en todo el territorio.

En casi el 70% de los concellos de Ourense (64) no se levantó ninguna nueva vivienda el año pasado, mientras que en los de Lugo el porcentaje alcanzó el 62% (38). Tanto en A Coruña como en Pontevedra la cifra fue más baja: en la primera alcanzó el 23% (22) y en la segunda, el 16% (11).

Otra cifra que ayuda a entender que la construcción tiene distintas velocidades según las zonas es que solo en nueve ayuntamientos gallegos, el 2% del total, se edificaron durante 2020 más de 50 viviendas. Cinco estaban en A Coruña y cuatro en Pontevedra.

La Xunta concede 40 ayudas para la compra de casas

La Xunta ha concedido este año un total de 40 ayudas para facilitar a otras tantas familias la adquisición de una vivienda de protección autonómica, nueva o rehabilitada. Esta primera convocatoria de subvenciones para la compra de viviendas protegidas se abrió el pasado mes de julio y contó con un presupuesto global de 450.000 euros. Una vez resueltas todas las solicitudes —más de un centenar—, el Instituto Galego da Vivienda e Solo (IGVS) agotó los fondos asignados al programa, tal y como se recoge en la resolución publicada ayer en el Diario Oficial de Galicia (DOG), lo que le permitió otorgar 40 subvenciones a personas que adquirieron en 2021 una vivienda de protección autonómica de régimen general o especial, tanto de nueva construcción como rehabilitada. La Xunta prevé que aquellos solicitantes que, cumpliendo todos los requisitos fijados en las bases, no pudieron acceder a las ayudas de este año por falta de crédito, puedan beneficiarse de las mismas con cargo a la convocatoria que se publicará en 2022. Gracias a esta línea de subvenciones, los beneficiarios dispondrán de una ayuda equivalente al 20% del coste del inmueble.

El parque inmobiliario crece un 27%

El parque de viviendas en la comunidad gallega durante 2020 creció en 3.221 inmuebles, un 27% más que el año pasado cuando arranco la pandemia y un 24% más que en 2019 cuando aún no había llegado el coronavirus. Esas más de 3.200 viviendas es la cifra más alta desde 2011, aunque muy lejos aún del récord de 2007, cuando se rozaron las 45.400. En Galicia se levantaron 1.966 edificios de nueva planta durante el año pasado, de los que la mayoría, 1.085, tienen un uso residencial. De ellos salieron 2.879 viviendas a estrenar. Se rehabilitaron otras 586, mientras que las demoliciones alcanzaron las 244, según los últimos datos del Instituto Galego de Estatística (IGE). Y en 2021 se van a superar estos números. Hasta agosto (últimas cifras disponibles) se concedieron 1.429 licencias en Galicia para que los promotores construyesen inmuebles de nueva planta. Es un 27% más que en el mismo periodo del año pasado, que también fue un buen ejercicio para el sector pese a la presencia del coronavirus. Pero lo más relevante para verificar la salud de la construcción en la comunidad es que los números de este ejercicio superan a los que se produjeron antes del COVID. Las licencias son un 50% más que en los primeros ocho meses de 2019 o un 37% más que en 2018. Hay que remontarse hasta 2011 para encontrar una cifra superior entre enero y agosto.