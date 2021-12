Una persona falleció ayer tras volcar el coche que conducía y caer a un arroyo en las proximidades del paseo fluvial de Dumbría. El suceso ocurrió sobre las 18.00 horas en la carretera DP-3404, en la parroquia de Oliveiroa. A esa hora, un particular llamó al 112 Galicia para informar de un coche volcado en un río e indicar, además, que no se podía acceder a la zona y que desconocía si había personas en su interior. Seguidamente, el personal de la central de emergencias solicitó la intervención de la Guardia Civil de Tráfico y de los bomberos de Cee. Cuando llegaron estos, consiguieron excarcelar a la víctima, aunque no se pudo hacer nada por salvarle la vida.