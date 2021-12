La responsabilidad de los políticos de primera línea suele ser superior a la que pueden tener muchas personas en otros puestos de trabajo y ello se ve reflejado en las nóminas de cada mes. Los salarios de los dirigentes políticos es un tema que siempre da que hablar y cuando salen a la luz esas cifras, que son públicas, se forman infinidad de debates en los bares y grupos de amigos. De hecho, cuando el pasado mes de abril Transparencia publicó el suelo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, (84.845,16 euros anuales) muchos medios se hicieron eco de ello.

Sin embargo, el jefe del Ejecutivo no es el único salario que se publica. También el sueldo que perciben cada mes los presidentes de las comunidades autónomas puede consultarlo cualquier ciudadano. El montante que perciben los trece presidentes y las cuatro presidentas autonómicas varía significativamente entre sí, pues no existe un baremo único para decidirlos. Y hasta cinco de ellos superan la nómina de Pedro Sánchez. No es el caso del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.

Diferentes leyes

Y es que, cada uno de ellos se rige por las leyes de cada una de las autonomías. De hecho, de cara a 2022 hay algunos mandatarios, como el de Galicia, Aragón, Asturias, Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cantabria, La Rioja, Navarra o Comunidad Valenciana que tienen previsto seguir la senda del Gobierno central y aplicarse una subida salarial. En concreto, tras la subida de 2% que corresponde al año que entra, Pedro Sánchez percibirá 86.542,08 euros anuales (7.211,84 euros al mes), alrededor de 1.696 euros más que el ejercicio anterior, mientras que sus vicepresidentas Nadia Calviño, Yolanda Díaz y Teresa Ribera cobrarán 81.341,16 al año, un sueldo mensual de 6.778,43 euros.

Pero, aunque pueda parecer extraño, los sueldos del presidente del Gobierno y de sus ministros no es superior al de muchos presidentes autonómicos. Así, cinco de los 17 mandatarios están por encima del salario de Pedro Sánchez.

- Pere Aragonès. El presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, es el mandatario autonómico con el sueldo más elevado. Percibe una retribución anual de 130.250,60 euros.

- Iñigo Urkullu. El segundo puesto lo ocupa el lehendakari, Iñigo Urkullu, con un salario de 106.778,14 euros anuales.

- Isabel Díaz Ayuso. El tercer escalón del podio de los mandatarios que más cobran lo ocupa la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con un montante de 103.090,32 euros al año.

- Javier Lambán. El presidente de Aragón, Javier Lambán, ocupa el cuarto lugar en el ranking al percibir un sueldo anual de 87.872,16 euros.

- Concha Andreu. La presidenta de La Rioja, la socialista Concha Andreu, cobra 86.871,18 euros al año por el cargo que ocupa desde 2019. La mandataria riojana cierra la lista de los responsables autonómicos que cobran más que el presidente Sánchez.

- Ximo Puig. Tras ella, el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ocupa la sexta posición en la clasificación con un sueldo anual de 83.648,40 euros.

- Emiliano García-Page. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, cobra por el cargo que ostenta desde 2015 un salario de 83.531,14 euros al año.

- Guillermo Fernández Vara. El sueldo anual del presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, asciende a una cantidad de 81.506,78 euros.

- Alberto Núñez Feijóo. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se subirá el sueldo un 2% en 2022 y cobrará 79.651 euros, frente a los 78.089 de este ejercicio.

- Ángel Víctor Torres. Ángel Víctor Torres, presidente de Canarias, ocupa el décimo puesto en la clasificación con un salario de 76.823,81 euros al año.

- Fernando López Miras. El presidente popular de la Región de Murcia, Fernando López Miras, percibe anualmente un salario de 75.670,00 euros.

- Alfonso Fernández Mañueco. El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, prevé aumentarse el sueldo un 2% en 2022, después de que en los anteriores Presupuestos se congelara. Este año percibió un bruto anual de 74.857,92 euros, con lo que la cantidad quedaría para el próximo año en 76.355,08 euros.

- María Chivite. La presidenta de Navarra, María Chivite, se embolsa cada año un sueldo de 75.262,04 euros.

- Francina Armengol. El sueldo de la presidenta balear, Francina Armengol, para el año que viene será de 70.466,37 euros.

- Juanma Moreno. El presidente de la Junta de Andalucía cobra 69.243,84 euros al año.

- Adrián Barbón. El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, gana 69.128,62 euros anuales por ejercer, desde el año 2019, la presidencia de esta comunidad.

- Miguel Ángel Revilla. En el caso de Cantabria, el sueldo de su presidente, Miguel Ángel Revilla, será en 2022 de 64.606 euros, un 2% más que en 2021, que fue de 63.338,26 euros. Revilla (PRC) ha ocupado este cargo desde el año 2003, exceptuando un paréntesis entre 2011 y 2015, cuando la presidencia estuvo en manos de Ignacio Diego Palacio (PP).