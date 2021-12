A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, fixo unha valoración do discurso do presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo na que lle recriminou terminar o ano coa atención primaria colapsada e asegurou "que non fixo nada para reforzala".

Ademais, Pontón aseverou que "os sanitarios están exhaustos e necesitan máis que boas palabras". Tamén, lamentou que o 2021 peche coa atención primaria nesta situación e achacouno a que contan con "menos recursos que cando Feijóo chegou ao Goberno". Feijóo, en su discurso de Fin de Año: "Quedan dificultades, pero Galicia está preparada para afrontarlas" A líder do BNG ha replicado ao presidente da Xunta que "o primeiro paso para solucionar os problemas do país é admitir que existen en lugar de negalos". Así mesmo, sinalou o que son, segundo a portavoz dos nacionalistas, outros dos problemas de Galicia como a emigración xuvenil, o sistema das residencias de anciáns e o descoñecemento sobre en que se investirán os fondos 'Next Generation'. Valentín González Formoso marca como objetivos del 2022 el bienestar de los mayores, la sanidad y la educación pública Con todo, Pontón quixo dar unha mensaxe de optimismo dicindo que "os galegos demostraron que son capaces de estar a altura e de dar o mellor na adversidade e nas dificultades e esa é a mellor base para poder encarar o 2022".