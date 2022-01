Según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la línea ferroviaria A Coruña-Vigo es la que más crece en usuarios de España. Pero sus usuarios lamentan que los horarios no se adaptan a su horario laboral. “Sale un tren de Vigo a las 06.40 de la mañana que no llega a tiempo para nuestros trabajos en A Coruña, y para el retorno solo hay dos servicios: uno a las 15.00 horas y otro a las 17.00”, indicaban en recientes reportajes con este diario. Para atender estas reclamaciones, el BNG acaba de presentar una proposición no de ley en el Parlamento gallego.

Los nacionalistas buscan de este modo que la Xunta inste al Gobierno central a rectificar los horarios y los precios, tanto de esta línea de Renfe como del Avant que comunica A Coruña, Santiago y Ourense. Según el texto del Bloque, “la movilidad ferroviaria tiene numerosas carencias en Galicia tanto en infraestructuras como en las comunicaciones diarias entre las principales poblaciones”. Recuerda que “la línea del Eje Atlántico entre Vigo y A Coruña es una de las de media distancia con más usuarios a nivel estatal , pero tiene importantes deficiencias que deben corregirse”. El BNG recupera las declaraciones de los usuarios para calificar “la oferta de servicios como insuficiente, con una disminución de frecuencias y a mayores un empeoramiento desde el 21 de diciembre porque se prima la conexión del AVE con Madrid en detrimento de las comunicaciones internas de las ciudades gallegas”. Pide que la Xunta reclame al Gobierno la reorganización horaria para facilitar la conciliación, una mayor puntualidad y más descuentos.