“Más allá, Geraldo ve la tierra que comienza a subir toda oscura de pinos por San Julián de Brives: y las fragas de Santa María de Vigo, acuchilladas por congostras sombrías y húmedas; y en la lejanía, el monte Xalo, alto, pardo y huraño”. ¿Cómo se puede preservar El bosque animado de Wenceslao Fernández Flórez ante la nueva arquitectura residencial y productiva gallega? Con ese objetivo, la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda creó la Colección Paisaxe Galega. De momento, el Instituto de Estudos do Territorio ya ha lanzado once guías de buenas prácticas: una serie de publicaciones que fijan criterios de integración paisajística comunes, y de aplicación en políticas sectoriales y territoriales. Se han puesto en marcha desde guías con recomendaciones en la acuicultura litoral, hasta de buenas prácticas para la integración paisajística de actividades extractivas: especialmente ante el eco de actuaciones como los lagos artificiales sobre antiguas minas —Cerceda y As Pontes—. Y en este año, se incorporarán dos más hasta sumar 13.

Las futuras publicaciones, ya con redacción avanzada, versarán sobre los parques empresariales y las construcciones de abastecimiento de agua. El catálogo se inició con una primera guía de estudios de impacto e integración paisajística, que abarca la planificación, diseño, construcción, gestión y mantenimiento, y abandono. Y ya recalca que Galicia cuenta con dos paisajes protegidos: Penedos de Pasarela e Traba en Costa da Morte, y el valle del río Navea en el corredor fluvial de Ourense. La guía para la sostenibilidad de la acuicultura litoral también tiene en cuenta el impacto de la fauna foránea en el paisaje. Por ejemplo, indica que “la actividad acuícola se debe reducir al cultivo de especies locales o que estén ya bien establecidas, evitando así los riesgos de la introducción de especies no nativas”. Otro instrumento permite racionalizar el crecimiento de los núcleos rurales, con protección de los de interés arqueológico o arquitectónico y una apuesta por las viviendas unifamiliares. La guía de buenas prácticas de intervención en sistemas playa-duna divulga “la riqueza de estos medios cuando el límite tierra-mar ha sufrido presiones de diversa naturaleza en las últimas décadas”. Como elemento de gran riqueza etnográfica para Galicia, los cercados cuentan con su propia guía. Identifica los más tradicionales por comarcas, pero también aporta recomendaciones para los de nueva construcción. Una de las de mayor difusión es la de color y materiales de Galicia, con el estudio de 3.800 edificaciones e identificación de los más usados. La colección se completa con publicaciones sobre paisaje urbano, intervenciones en espacios públicos, actividades extractivas y miradores. Pero también hay una guía que directamente habla de magia: la del paisaje del tiempo, especializada en núcleos históricos menores como Betanzos, Pontedeume, Cambados o Allariz... que aún tienen el encanto de un buque varado en una época ya lejana. De minas a paraíso terrenal: 11 ejemplos La guía de buenas prácticas para la integración paisajística de las actividades extractivas incluye 11 ejemplos a seguir. Seguramente los más conocidos son la creación del lago artificial de As Pontes —el mayor de España— sobre la vieja mina de carbón con conversión de la escombrera en un bosque atlántico, y el otro lago de Meirama en Cerceda con reserva de agua para A Coruña. Otros ejemplos son la recuperación de las lagunas en Xinzo da Limia, la ocultación vegetal de la cantera en Chandebrito (Nigrán), o la restauración de una explotación minera en Mañón. En O Incio, se logró la integración paisajística de una mina; en Touro (O Pino) se realizó la revegetación de las pendientes, con neutralización de aguas y recuperación del humedal. Los otros modelos restantes se encuentran en Carballeda de Valdeorras, Begonte con la creación de una laguna y un bosque en una cantera de cuarzo, Valga (Pontevedra) con pequeñas lagunas y nichos ecológicos en una cantera de arcillas, y los usos didácticos de Montealegre (Ourense).