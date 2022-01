El exalcalde de Coristanco Antonio Pensado presentará su dimisión como concejal de la corporación municipal al conocer que ha sido condenado por prevaricación por la Audiencia Provincial de A Coruña, aunque recurrirá la sentencia.

Después de que la sección segunda lo condenase a siete años de inhabilitación, el que fue regidor entre 1991 y 2015 ha explicado, en declaraciones a Efe, que aunque vaya a recurrir la decisión judicial dejará su puesto porque no quiere que quede "ninguna duda". "En política hay que demostrar cada día más la seriedad, la eficacia y la honradez", afirmó.

El tribunal lo considera culpable de un delito de prevaricación por autorizar a una empresa a almacenar residuos de demolición y construcción en una finca, pero lo ha absuelto de otro delito de prevaricación que le imputó la Fiscalía, así como del de falsedad en documento oficial por supuestas irregularidades en la contratación de obra pública.

"Llevaban tiempo acusándome de todo y se vio una vez más, después de cuatro sentencias, que solo me inhabilitan siete años, que no me preocupa absolutamente nada", ha subrayado Pensado, que ha defendido que es "una persona honrada".

Sobre la autorización concedida en 2012 a la empresa del grupo Macaraná para depositar residuos en una finca, el exalcalde ha lamentado que lo condenan por dar un permiso "con la mejor voluntad del mundo" para facilitar los trabajos.

Al respecto, ha detallado que concedió la autorización para que los operarios pudieran depositar el material y, desde ahí, poder pasarlo a las pistas.

También ha reconocido que sabía que hacía falta una autorización autonómica cuando la actuación es "en el rural", pero en este caso era "una cosa muy puntual" y "dentro del casco urbano", señaló.

"Respeto la sentencia, pero resulta que me inhabilitan por hacer cosas buenas", ha considerado Antonio Pensado, quien se siente "muy orgulloso" de haber sido absuelto de los otros cargos que se le imputaban, ya que la Fiscalía llegó a reclamar en esta causa 4 años de prisión y 36 años de inhabilitación para él.