Galicia será la primera comunidad del país en publicar la convocatoria de sus oposiciones de enseñanza este año. Antes de final de mes, si todo sale según lo previsto, saldrá publicada una oferta constituida por 2.628 plazas, fruto de agregar la convocatoria de 2022 a la del año pasado .Estas vacantes, como explicó el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, se realizarán con arreglo al sistema "ya conocido" por los opositores, el que estuvo vigente hasta ahora, y no tendrán en cuenta el nuevo modelo que establecerá el Gobierno central mediante un real decreto que todavía no ha sido publicado y que modifica el acceso a la profesión docente.

Precisamente, el titular de Educación afirmó que el Gobierno "una vez más modifica las reglas de juego a mitad del partido" y que, en aras de facilitar "certezas" a todos los aspirantes a una plaza de funcionario docente "con un sistema que ya conocen y para el que se están preparando" y para dar también "seguridad jurídica", la Xunta llevará este viernes la convocatoria de 2022 a mesa sectorial para que luego el Consello de la Xunta le dé el visto bueno la semana que viene y que sea publicada en el Diario Oficial de Galicia antes de fin de mes.

Thank you for watching

No obstante, la Xunta sumará entre 500 y 600 plazas más en la segunda mitad de este año, adaptadas al real decreto que modifica el acceso a la profesión docente cuando este se publique, mediante el sistema de concurso de méritos. En total, señaló Rodríguez, serán más de 3.000 plazas las que pondrán el Ejecutivo gallego sobre la mesa. Para las 2.628 que se convocan con arreglo al sistema habitual los exámenes están previstos para junio y julio.

Rodríguez defendió adelantar el proceso en la comunidad y recordó que Galicia es la autonomía con menos porcentaje de interinos. Precisamente, dijo, el objetivo del Gobierno al cambiar el modelo de acceso a las plazas es reducir el porcentaje de interinos al 8%, una cifra en la que está Galicia, teniendo en cuenta que la media estatal ronda el 25 por ciento.