En una movilización silenciosa, desde hace días las marquesinas del autobús Ferrol-A Coruña aparecen decoradas con el siguiente manifiesto: “Este servicio negligente supone abandonar, incluso literalmente, a estudiantes, trabajadores y jubilados”. Se trata de una auténtica llamada a la movilización prevista para esta tarde a las 19.00 horas, ante el edificio administrativo de la Xunta en la ciudad naval. Los usuarios se muestran desesperados ante los cambios en los servicios, con una alteración de horarios desde el 10 de enero que implica retrasos en la llegada al trabajo o a las facultades. O directamente que los pacientes oncológicos de primera hora del Chuac se queden sin transporte. La Consellería de Infraestruturas e Mobilidade trataba de aliviar ayer el malestar, con el anuncio del “refuerzo del servicio desde el próximo lunes para las poblaciones intermedias”. Insuficiente para la plataforma de afectados, que tilda las medidas como meros “parches”.

El enfado se palpa en las numerosas llamadas a este diario por parte de los viajeros que utilizan estos buses de lunes a viernes. “Todo esto es un caos”, afirman ante estas modificaciones que alteran sus vidas. La Xunta recalca que el 10 de enero activó 55 nuevos servicios directos, pero que los modificará el lunes “para atender las peticiones de usuarios y concellos”. Por ejemplo: se recupera la salida de A Coruña a las 22.00 horas, se adelanta cinco minutos el bus que salía a las 08.40 de Ferrol a Vigo, o los estudiantes de Pontedeume podrán regresar a las 15.20 horas. Pero desde la plataforma de afectados, que convoca la protesta de hoy, Teresa Vázquez indica lo siguiente: “Siguen sin restablecer el servicio directo de las 06.30 para los hospitales de A Coruña y sus pacientes tampoco tienen el regreso directo de las 15.30, no hay la vuelta a las 22.30 de los trabajadores del centro comercial Odeón hacia A Coruña”. En los hospitales, las carencias afectan especialmente a los pacientes oncológicos.

“Son parches para boicotear la concentración, queremos el restablecimiento de todos los servicios que ofertaba antes Arriva —ahora está en manos de Monbus—, la Xunta continúa demostrando su incapacidad con el transporte comarcal”. ¿Qué les ocurre a los usuarios de las poblaciones intermedias? Tania Pazos vive en Betanzos y trabaja en la peluquería Cero 7 de Cambre: “Antes cada media hora había buses, ahora sacaron el de las 08.30 y el de las 09.00 nunca llega puntual... el martes el de las 15.00 no pasó por O Seixal y tuvimos que esperar hasta las 16.00 para subir a uno que iba lleno”. Añade que “el busero dijo que ellos también estaban hartos, que no les informaban de los turnos hasta última hora, estamos cansados de llamar a la Xunta y es un caos total, para entrar a trabajar a las 09.30 horas tengo que coger el de las 08.00”.

Esta peluquera tiene que quedarse los viernes a dormir en casa de sus padres en Cambre para llegar al trabajo, o gastarse 25 euros en taxis. Ara Sol Romero, de Betanzos, indica que “el fin de semana intentamos venir desde aquí hasta A Coruña pero no habían publicado el cambio de horarios, estuvimos esperando dos horas por el bus por la falta de información”.

Alicia Lago, jubilada de Miño, utiliza con frecuencia el Ferrol-A Coruña: “Muchos usuarios no tenemos vehículo propio ni queremos depender de la familia, o no podemos permitirnos un taxi... ahora no tenemos los servicios de última hora de la noche, no se cubren las salidas de los institutos”. Recuerda en este sentido que “el transporte público también lo pagan los ciudadanos con sus impuestos, la Xunta no puede hablar de buenos propósitos en movilidad y después aislar a la población”.

Toda esta inquietud llega a los propios concellos. La alcaldesa de Betanzos, María Barral, atendió en los últimos días a numerosos afectados como trabajadores de polígonos y del Chuac o universitarios. Las quejas las trasladó al jefe territorial, del que agradece su disposición: “No entendemos que se vendiese como una mejora cuando realmente está empeorando un servicio que ya arrastraba problemas”. La Xunta anuncia como incrementos una línea circular entre Betanzos y A Coruña con paradas en el polígono industrial de Bergondo.

También en Miño han recepcionado cuantiosas quejas de usuarios, y presentado un escrito a la Xunta según explica la edil Catalina Morado. A mayores, el BNG ha presentado una iniciativa en el Parlamento gallego para instar a las mejoras. Denuncia nuevos recortes en las frecuencias de As Mariñas, por los cambios entre A Coruña y Ferrol. Según el diputado nacionalista, Paulo Ríos, el año arrancó sin refuerzos y con la supresión de frecuencias, además de la subida del precio.