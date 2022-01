Aquella utopía de salvar las distancias entre Ferrol y A Coruña con dos puentes sobre las rías se convirtió ayer en realidad.... pero con tintes de parodia. Los usuarios del servicio de autobús se pegaron un simbólico chapuzón sobre el asfalto ferrolano, pertrechados con flotadores y gorros de baño. Horas antes, ya habían lanzado el siguiente llamamiento por las redes sociales: “No olvidéis llevar flotadores, gafas, toallas o cualquier otro artilugio de natación”. Como explica Teresa Vázquez, coportavoz de la plataforma de afectados por cambios en la línea Ferrol-A Coruña, “la Xunta quiere que vayamos nadando a trabajar y estudiar, esto se ha convertido en una comedia de mal gusto”.

Al más puro estilo camarote de los Hermanos Marx, pero con más sinsabores que risas, el colectivo denuncia que “con los cambios realizados por la empresa Monbus, en un servicio que compete a la Xunta, hay viajeros que se han quedado horas en las paradas por falta de información, los buses van llenos, muchos han optado por coger el coche”. La protesta de este jueves se realizó precisamente ante el edificio de la Xunta, que a partir del lunes hará nuevos cambios sobre los ya ejecutados el 10 de enero debido a la avalancha de protestas.

Las protestas no se dirigen solo a esta modificaciones de hace diez días, sino también a las implantadas desde hace un año cuando Monbus cogió el servicio antes llevado por Arriva. Y entre los principales afectados figuran los miembros de Teima Down —Asociación Síndrome de Down Ferrol—. Hasta tal punto que uno de sus chicos quedó horas esperando en la estación ferrolana, con hambre y frío, por la supresión de viajes. Como explica Mercedes Alonso, la coordinadora de Teima y coportavoz de la plataforma de viajeros, “la semana pasada un chico con síndrome de Down que vive cerca de Campolongo (Pontedeume) intentó como siempre coger el bus de las 14.00 horas de Ferrol tras pasar la mañana con nosotros, pero justo lo habían suprimido al igual que el de las 15.00 horas”. No quedaban más buses hasta las 18.00 de la tarde, la familia se alertó ante la ausencia de esta persona “que no tiene nuestra noción del tiempo, y al final lo encontraron sobre las 17.30 en la estación, morado de frío y sin comer”.

No terminan aquí los problemas de esta asociación. Indica Mercedes Alonso que este año ocho de sus chicos empezaron como universitarios el programa Espazo Compartido con la UDC: “A veces se quedan en tierra porque los buses llegan llenos al campus, tienen que coger un bus a las 06.50 en Ferrol para ir a estudiar y si consiguen plaza están de vuelta sobre las 16.30”.

En otro caso se refiere a un chico que trabaja en el polígono de Río do Pozo (Narón), y debe costearse buses o taxis. Y añade que “tenemos usuarios que han renunciado a cursos o itinerarios formativos que eran muy buenas oportunidades, por falta de transporte”.

“La única solución que nos dan es cruzar la ría”

Los flotadores de la protesta de ayer sirvieron para escenificar que “la única solución que nos dan es cruzar la ría a nado, porque la autopista es carísima, no hay tren y los buses no se adaptan a nuestras vidas”, según Teresa Vázquez. También Mercedes Alonso explica que “en Teima Down no queremos furgonetas específicas, queremos inclusión en los demás buses y no segregación”. Los usuarios del transporte entre Ferrol y A Coruña vuelven a hablar de “un caos que aumenta”, a la espera de que se apliquen el lunes unos nuevos cambios que se consideran “insuficientes”.

A partir del lunes, “escasas mejoras”

La Xunta reforzará el servicio a partir del lunes para las poblaciones intermedias, como que los estudiantes de Pontedeume puedan regresar a Ferrol a las 15.20 de la tarde. “Pero los cambios son por carretera, no recuperamos el bus directo que salía a primera hora de Ferrol para pacientes y trabajadores del Chuac , tampoco el que partía a las 22.30 del centro comercial Odeón hacia A Coruña”. Los trabajadores que antes utilizaban estos servicios, como el de las 06.30 suprimido hace un año, ahora se levantan a las 05.00 horas para coger el bus que va por carretera a las 06.10 “o directamente van en sus coches”. De todos modos, hubo algunas mejoras “pero son escasas”. Según explica Teresa Vázquez, “yo vuelvo de A Coruña a las 14.30, ese bus ya no va por universidades y puedo comer a las 15.20... o que salgan buses de Alfonso Molina permite dar cobertura a los trabajadores de la zona”. La Xunta recalca que los nuevos cambios se harán para “atender las peticiones de usuarios y concellos”.