Día clave para el transporte entre A Coruña y Ferrol. La Xunta de Galicia aplicará hoy los nuevos servicios de autobús, a través de la empresa Monbus, después de que los usuarios y los concellos protestasen por las últimas modificaciones del 10 de enero. Según denunciaron los viajeros a través de escritos y movilizaciones, se suprimieron servicios que ya estaban adaptados especialmente a los horarios de los trabajadores y universitarios. Y faltarían muchos viajes intermedios, “mientras los pasajeros llegaron a quedarse incluso horas esperando en las paradas por falta de información”. En su segundo intento para este lunes, la propia Consellería de Infraestruturas e Mobilidade admite en un comunicado que “para implantar estos ajustes se han tenido en cuenta las aportaciones de los usuarios en los primeros días de funcionamiento de la reestructuración”.

Afirma la Xunta que se ha volcado en un “refuerzo de los servicios por carretera para atender a las poblaciones intermedias”. Y recuerda que ya el 10 de enero se activaron “55 nuevos servicios directos” entre dos ciudades separadas por solo 53 kilómetros... pero a casi una hora de distancia de autobús y más de 80 minutos en tren. La atención se brindará sobre todo a los estudiantes de secundaria y FP que realizan viajes entre Ferrol, Ares, Mugardos, Pontedeume, Miño o Betanzos. Pero la Plataforma por un Transporte Digno e de Calidade pide que se restablezcan servicios eliminados por autopista, incluso los que se sacaron hace ya un año como el que trasladaba a primera hora a los trabajadores y pacientes oncológicos hasta el Chuac.

En su comunicado, la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade también avanza que desde hoy se restablece la circulación por carretera del bus que salía a las 22.00 desde A Coruña. Pero los usuarios lamentan que no se recupere el que partía a las 22.30 de Odeón para atender a los empleados de este centro comercial de Narón.

La Xunta insiste en que desde el 10 de enero “se han incrementado 11 expediciones por autopista cada día, un aumento de más del 35% en las franjas de primera hora de la mañana y de la tarde”. Todos los horarios pueden consultarse en la web www.bus.gal. Otras mejoras pasarían por “la adaptación de servicios hacia Pontedeume o el adelanto en cinco minutos del bus que antes salía a las 08.40 de Ferrol a Vigo”.

En la plataforma de afectados están integradas asociaciones como Teima Down, que ya protestó por la repercusión de los cambios en sus usuarios: “Algún chico con síndrome de Down incluso se quedó esperando horas en la estación por no conocer las modificaciones”. También participan Adega, Aspanemi, asociaciones vecinales de Ferrol y Narón, pensionistas y los propios viajeros que utilizan los buses de lunes a viernes.

Mejoras para poblaciones intermedias

Incide la Xunta en que los nuevos horarios de este lunes han establecido mejoras para las poblaciones intermedias: “Se adelanta a las 15.20 el regreso de los estudiantes de Cabanas, Fene y Pontedeume; se amplía la línea que une O Seixo (Mugardos) con Pontedeume, con mayor adaptación a los institutos; se optimizan los servicios de primera hora entre Ferrol, Ares y Mugardos, con una línea circular para el IES de Mugardos”. El BNG inició en Ares este domingo una campaña de recogida de firmas para “denunciar el caos en el transporte público”. Precisamente, usuarios que han contactado con este diario definen estos días como “un caos”, a la espera de los cambios del lunes.