“Encantoume o Pazo de Liñares, e estaba cheo de turistas”. Coa espontaneidade que o caracteriza, o instagramer cruceño José Ramón Moire estaba impresionado despois de participar no primeiro encontro de blogueiros e instragramers que organizou onte o Concello de Lalín para difundir o Cocido, os productos locais e tamén os enclaves máis turísticos. Haberá outro encontro, pero xa con blogueiros e instagrames de ámbito galego, o 19 de febreiro.

Xunto a Moire participaron na sesión de onte Adrián Vázquez; María Cagide; Pilar Campos; Manuel Coego; Berta García; Alberto Meijide; Vanesa Taboada; Daniel Gil e Alberto Pereiras. Acompañados polo edil de Agricultura e Deporte, Avelino Souto, comezaron a xornada cun almorzo no Café de Ame. Moitos destes blogueiros xa se coñecían, ben porque se seguen nas súas redes sociais ou porque incluso teñen colaborado entre eles.

A primera visita foi ao consistorio, o castro tecnolóxico, para disfrutar da panorámica das vistas que ofrece a terraza, ver o seu salón de plenos ou coñecer Castro Deza, que ofrece unha viaxe no tempora á nosa historia. Despois de ver cómo se elaboraba o pan na Panadería da Morena, tomaron un bus para ver as exposicións do citado Pazo de Liñares. Conforme iban colgando historias nos seus perfís, os seguidores xa comezaban a reaccionar. Adrián Vázquez, que tén 2.000 seguidores en Instagram, explica que segundo ía metendo contidos “xa tiña persoas, incluso doutras comunidades, que me pedían información” sobre os lugares que estaban visitando. Vázquez, que colabora con tendas de roupa, xa tiña usado como escenarios alguns dos enclaves que visitou onte. O grupo tamén aproveitou para ver o recén remodelado Lalín de Arriba.

Como non podía ser doutro xeito, tamén espertou curiosidade, e moita, o cocido que degustaron no restaurante Cabanas, onde o persoal deste local lles foi explicando cómo se preparaba o plato e de ónde procedían tanto os ingredientes como o postre a base de marmelo con queixo. Trala sobremesa, a xornada rematou cunha visita á tenda de Embutidos Lalinense e unha sesión de coctelería no Kubo’s.