No hubo sorpresas en las primarias de los socialistas coruñeses y el alcalde de Pontedeume, Bernardo Fernández, venció con claridad a la diputada Noa Díaz con lo que se convierte en el nuevo secretario xeral del PSdeG de A Coruña en sustitución de Valentín González Formoso. La victoria de Fernández refuerza el poder del actual líder de los socialistas gallegos, ya que el edil de Pontedeume es la mano derecha del también presidente de la Diputación de A Coruña. Además, es el portavoz socialista en esta institución. Su éxito también evita un triunfo de la candidata afín a Gonzalo Caballero, como había ocurrido en Ourense, lo que hubiese complicado el trabajo de Formoso al frente del PSdeG gallego con dos barones provinciales seguidores del anterior secretario xeral.

El resultado final de las primarias tardó más tiempo del previsto en hacerse público debido a que las votaciones en Ferrol empezaron con retraso por problemas en las candidaturas y este colegio electoral cerró más tarde. A la cita de ayer estaban llamados 3.911 militantes socialistas de la provincia de A Coruña, que depositaron su papeleta en 65 centros de votación. Bernardo Fernández consiguió 1.902 votos por 558 de Noa Díaz, según el recuento provisional. Fue un triunfo contundente con más del 76% de los votos para el edil de Pontedeume, mientras que su contrincante se quedó en el 22%. La participación superó el 63%.

En las primarias autonómicas, la victoria en la provincia coruñesa también había sido para Formoso con el 68% de los votos, frente al 30% de Caballero. Ayer, las diferencias fueron aún mayores: 44 puntos entre ambos contendientes.

En la ciudad de A Coruña, la agrupación más numerosa, Bernardo Fernández logró el 63% de los votos (206), mientras que Noa Díaz consiguió el 33% (116 votos).

Primeras palabras

Arropado por los miembros de su candidatura, el nuevo secretario xeral del PSdeG de A Coruña, Bernardo Fernández, apareció ante los medios poco después de las nueve y media. Sus primeras palabras fueron de agradecimientos para los casi 2.500 militantes que votaron ayer en unas primarias que “no tienen otros partidos y que nos refuerzan ante ellos”. “Es un gran día para el partido socialista”, proclamó. El segundo agradecimiento fue “para los más de 1.900 compañeros” que votaron a su candidatura. “Ahora tenemos 16 meses para preparar los comicios locales en los que el PSdeG busca no solo igualar sino aumentar los resultados de las anteriores elecciones”, aseguró. También tuvo palabras para su contrincante Noa Díaz por hacer “una campaña limpia y propositiva”. “Éramos compañeros, somos compañeros y seguiremos siendo compañeros”, aseguró.

Minutos antes, y en el mismo lugar, Noa Díaz se dirigió a los medios y a los militantes. Sus primeras palabras fueron para felicitar a su rival y agradecer el trabajo de los miembros de su candidatura. “Ahora—apuntó la diputada— le toca a Bernardo seguir construyendo el partido con el apoyo de todos nosotros”. Al acabar sus palabras, el nuevo secretario xeral de los socialistas coruñeses entró en la sala y se fundió en un abrazo con Noa Díaz.

La renovación en las baronías provinciales del PSdeG solo se ha producido en la de A Coruña, ya que Bernardo Fernández será el único secretario provincial que no repetirá en el cargo. Poco antes de la celebración de las primarias, David Regades, hombre de Abel Caballero, llegó a un acuerdo con la diputada gonzalista Paloma Castro para seguir cuatro años más como secretario xeral de Pontevedra. Algo similar ocurrió en Lugo donde José Tomé también se garantizó otros cuatro años más tras pactar con Xosé María Arias.

Ourense y A Coruña fueron las dos únicas provincias en las que los militantes socialistas fueron convocadas a las urnas. En la primera, el gonzalista Rafael Rodríguez Villarino derrotó con claridad al aparato del PSdeG, encarnado por Alfredo García, alcalde de O Barco de Valdeorras, y sigue también cuatro años más en el cargo.

Como ya ocurrió en Pontevedra, los afines de Formoso y Caballero trasladaron su batalla al liderato del PSdeG de A Coruña. Pero al contrario de lo que ocurrió en las primarias gallegas, en las coruñesas la campaña fue de guante blanco. Ningún enfrentamiento entre Bernardo Fernández y Noa Díaz que dedicaron sus encuentros con los militantes a hablar de su programa y nada de su rival.

El PSdeG coruñés celebrará su congreso provincial el próximo 19 de febrero.

El ganador ofreció un pacto a su rival horas antes de las primarias para evitar las elecciones

Las primarias en el PSdeG de A Coruña estuvieron a punto de no celebrarse. Un día antes de las elecciones, Bernardo Fernández se puso en contacto con Noa Díaz para ofrecerle un pacto: una cuota de poder en la organización del partido coruñés a cambio de su renuncia. El ofrecimiento estaba muy por debajo del 22% de los votos que ayer consiguió la diputada coruñesa así que al final no hubo acuerdo. Ahora falta saber si esa integración se producirá una vez conocidos los resultados. Durante la campaña electoral, los dos candidatos se mostraron abiertos a una integración de la candidatura rival si eran elegidos. Bernardo Fernández apostaba por la integración. “Soy una persona conciliadora. Lo he sido siempre en política, incluso con otras fuerzas políticas, así que mucho más con mis compañeros”, aseguraba el alcalde de Pontedeume. Ahora falta saber si habrá esa integración y de producirse cómo será. Noa Díaz obtuvo el 22% de los votos. ¿Puede ser esta la cuota que alcance el sector de González Caballero en la nueva organización del PSdeG coruñés? Preguntado ayer si habrá integración, Bernardo Fernández contestó que “desde luego porque ya están integrados”. “Cualquier persona que quiera participar tiene las puertas abiertas”, proclamó.