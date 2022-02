Como todo en Galicia, a seguinte cifra anda envolta no misterio. Escribía Álvaro Cunqueiro que vivimos no país dos 1.000 ríos. Descoñécese si o célebre escritor mindoniense atinou ou deixouse levar pola súa fabulosa imaxinación. Pero sobre o ano 2007, a administración autonómica decidiu elaborar un rexistro de humidais e chegou aos 1.100. Aquí entran desde lagoas, ríos, brañas, xunqueiras, ata turbeiras ou mesmo charcas e encoros. Pero só cinco deles teñen a máxima protección como espazos Ramsar: o complexo das praias, duna e lagoa de Corrubedo (A Coruña); a lagoa e areal de Valdoviño (A Coruña); a ría de Ortigueira e Ladrido (A Coruña); o complexo intermareal Umia-O Grove (Pontevedra) e a ría do Eo (Lugo). No Día Mundial dos Humidais, celebrado onte, os ecoloxistas piden que se amplíe a protección a máis espazos debido á súa importancia na loita contra o cambio climático.

Só no entorno deste diario, podemos gozar das Brañas de Sada en pleno centro da vila, con 30 hectáreas e declaradas provisionalmente como espazo natural de interese local (ENIL). En dirección a Ferrolterra chegan as marismas do río Baxoi en Miño, que aínda non foron incluídas na Rede Natura e para as que o concello solicitou a declaración de ENIL. Os danos son evidentes polo paso da autoestrada e do ferrocarril. Na mesma situación atópanse as Brañas do Deo, para as que tanto veciños como ecoloxistas piden unha maior protección ante futuros proxectos de eólicos. Outra preocupación para o estuario do Deo é a invasión de eucaliptos, pese a que aquí se localizaron 28 hábitats de interese —catro deles prioritarios—.

Recorda o secretario executivo de Adega, Fins Eigrexas, que o acordo internacional da cidade de Ramsar (Irán) naceu para protexer “non só lagoas como a de Corrubedo, senón tamén brañas, xunqueiras, turbeiras... porque nestes hábitats a auga xoga un papel fundamental e aporta innumerables recursos ao ecosistema”. O listado do que pode ser unha zona húmida tamén engade ás dunas que poden ter charcas, ou os manglares de augas salgadas en zonas tropicais. “Pero os de maior interese ecolóxico son os das brañas ou turbeiras cun papel importantísimo contra o cambio climático, como a Serra do Xistral... esas zonas altas onde se instalarán tantos eólicos”, indican desde a entidade Adega.

Tamén Ecoloxistas en Acción reclaman un “compromiso máis ambicioso” por parte de Xunta e Goberno central. Lembran que a recuperación destes espazos “é un obxectivo prioritario das políticas europeas de diversidade, a perda de humidais é tres veces maior que a perda de bosques”.Segundo apunta Fins Eirexas desde Adega, “unha turbeira captura tres veces máis carbono que unha carballeira de 300 anos de antigüidade, ten unha gran importancia para a retención da auga que despois se deposita nos ríos... por exemplo, o Miño nace nun pequeno humidal, funcionan como esponxas naturais para o ecosistema cunha importancia fundamental nesta época de cambio climático acelerado”.

Como sinala Eirexas, “as malas novas chegan cando ves que hai cinco humidais en Galicia protexidos na listaxe Ramsar, pero vivimos no país da auga cun inventario que fala de 1.100 humidais”. Dito inventario naceu coa intención de ir aumentando a protección, “temos a ferramenta axeitada pero falta que a administración actúe”.

Galicia é ademais unha das zonas da UE con maior diversidade nese aspecto. Ademais das “ameazas do cambio climático, as grandes verteduras de barcos ou actividades agrícolas, agora a principal é a do desenvolvemento eólico nas zonas altas dos humidais”. Eirexas explica que “fragmentan estes espazos e merman a súa capacidade de reter auga”. Por exemplo, “a lagoa Sacra de Olives en A Estrada só ten auga un par de semanas ao ano debido a que a finais dos 90 montaron un parque eólico”. Adega denuncia que “estas obras públicas agresivas arrasen cos humidais non protexidos”. E recorda “a paradigmática desecación da lagoa de Antela no franquismo”.