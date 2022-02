plataformas suman a más de 200 colectivos vecinales. Sobre las administraciones, los denunciantes hablaron de un “ocultismo organizado, pero las instituciones empiezan a reflexionar”. Según Aranza González, “un vecino me dijo que en su día ya vivió sin luz, pero que ahora no podría vivir sin agua”, en alusión al impacto en la biodiversidad. Iñaki López añade que “el embalse de Cecebre del que se abastece A Coruña también estaría afectado”. La Xunta recalca que las iniciativas aprobadas acaban siempre modificadas para ajustarse a las directrices. Y recuerda que informó negativamente sobre “más de 50 proyectos tramitados por el Gobierno y que no se admitirían a trámite si se presentasen en Galicia, por más de 4.000 MW”.

Castillos de Revueltas Irmandiñas, monasterios que presenciaron guerras fratricidas a lo largo de diez siglos, monumentos megalíticos... Todos estos testigos de la historia asisten ahora al reto de los macroproyectos eólicos. Según un informe elaborado por plataformas vecinales de afectados —como Monfero Di Non, Afectados de Paderne, Aire Limpo de Mariñas Mandeo, Asociación A-Legre u Ortegal Di Non—, si se instalan todos los tramitados Galicia tendrá en el futuro 8.237 aerogeneradores. Contando tanto los 4.026 ya alzados como los proyectados, ocuparían el 12,17% del Camino de Santiago y un 21,73% de esta ruta transcurriría a menos de dos kilómetros de los molinos. Más de 106.000 viviendas se verían recluidas dentro de los parques, con 13.000 a menos de 500 metros de un aerogenerador. La Consellería de Economía, Empresa e Innovación recalca a este diario que “tramitar no es lo mismo que autorizar, a lo largo de la tramitación aún hay que comprobar si los proyectos cuentan con las máximas garantías técnicas, jurídicas y ambientales para ser aprobados”. La Xunta lanza “un mensaje de tranquilidad porque el futuro eólico de Galicia pasa por una planificación ordenada que aporta seguridad jurídica al sector y a la sociedad, al mismo tiempo que prioriza un desarrollo compatible con el medio natural”. Según indicó ayer en rueda de prensa Aranza González, de la plataforma de As Mariñas, “denunciamos este expolio y pedimos que la moratoria para los proyectos sea real”. El informe revela que 38 Bienes de Interés Cultural (BIC) quedarían dentro de los parques: los monasterios de Caaveiro y Monfero, los castillos de Moeche y Naraío, el dolmen de Pedra Mouro o el castro de Borneiro. A mayores, 169 elementos BIC se verían a menos de dos kilómetros de algún aerogenerador, como el barrio de Ferrol Vello o el casco antiguo de Corcubión. Entre los tramos del Camino de Santiago con “impacto visual de los proyectos”, figuran el Camino Inglés entre Ordes y Carral, o el Francés entre Sarria y Portomarín. El informe Macroeólicos Galicia incide en la repercusión medioambiental en el caso de que Galicia cuente con casi 500 parques, sumando los ya construidos y los futuribles si se ponen en marcha: “El 8,7% de la Rede Natura 2000 y el 25,6% de la superficie de reservas de biosfera quedarían dentro de polígonos”. De los seis parques naturales gallegos, el de las Fragas do Eume “sería el más afectado”. La Xunta recuerda que estableció una moratoria de año y medio desde enero para la tramitación “con las máximas garantías”. Y modificó las distancias de los molinos respeto a los núcleos de población, “pasando de 500 metros a cinco veces la altura del aerogenerador”. De este modo, “blindamos el 77,5% del territorio, pues no se pueden implantar parques en la Rede Natura ni fuera de las áreas del Plan Sectorial Eólico”. La gran mayoría, en poblaciones pequeñas Macroeólicos Galicia traza un mapa en el caso de que se aprobasen todos los proyectos en tramitación, con lo que sumados a los existentes habría casi 500 parques. La Xunta pone en cuarentena esa posibilidad: “No se toman decisiones discrecionales: si se cumplen los requisitos la administración tiene que aprobarlos, y si no denegarlos”. Según Iñaki López, de Monfero Di Non, y Manuel Calo, de Afectados de Paderne; “el 81,44% de los parques construidos y proyectados en Galicia se ubican en concellos de menos de 5.000 habitantes, se contradicen las políticas de despoblación del reto demográfico”. Economía insiste: “Se blinda el 77% del territorio” Recuerda la Xunta que el 77,5% del territorio se encuentra “blindado” ya que no se pueden montar parques en la Rede Natura ni fuera del Plan Sectorial Eólico —una hoja de ruta con la que solo cuentan en Galicia, Castilla y León, Navarra, Valencia y Baleares—. Según Macroeólicos, 35 alojamientos turísticos quedarían dentro de los polígonos y 164 a menos de dos kilómetros. Las