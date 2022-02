El anteproyecto de ley de movilidad sostenible será aprobado por el Consejo de Ministros el mes que viene, pese a que el Gobierno prometió que lo haría tras el verano pasado. El texto no incluye referencias al sistema de pago en autovías que el Ejecutivo quiere aplicar para financiar el mantenimiento de las carreteras. La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, aseguró ayer en el Congreso que Gobierno iniciará próximamente un diálogo “transparente” con los partidos, agentes sociales, incluidas empresas, y administraciones públicas, para abordar el mejor sistema de financiación de las vías.

La cuestión generó un nuevo enfrentamiento entre el Gobierno de PSOE y UP con el PP. El diputado popular Andrés Lorite acusó al Ejecutivo de retrasar la ley de movilidad por “intereses electoralistas”, en alusión a los comicios del domingo en Castilla y León, vinculando la norma con los peajes en autovías a partir de 2024. Sánchez respondió molesta, recordándole, como hizo el día anterior el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que la legislación no incluye esa cuestión. Acusó al PP de “indecencia e inmoralidad”, pues recordó el compromiso del Gobierno de Mariano Rajoy de que el rescate de las autopistas quebradas durante la crisis financiera de 2008 no iba a costar ni un euro a las arcas públicas y, sin embargo, ya acumula más de 1.000 millones de euros y la factura sigue creciendo tras continuas sentencias en contra del cálculo aprobado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez para intentar abaratar el rescate, según informa Europa Press.

Lorite, por su parte, porfió en sus ataques a propósito del peaje en las autovías. Alegó que se recaudan 30.000 millones de euros del automóvil y, a pesar de ello, el Gobierno quiere implementar este nuevo “impuesto a los peajes, subirle cuotas a los autónomos y todos los impuestos a los españoles”. “¿No les da bochorno querer instalar peajes en todas las autovías españolas?”, preguntó.

Sánchez le recordó que el Gobierno de Rajoy estudió dos veces entre 2012 y 2018 aplicar esa medida, vigente en muchos países de la Unión Europea.