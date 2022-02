Mañá #Galicia quedará baixo influencia anticiclónica, con circulación do nordés. Néboas en zonas de interior, que darán paso a ceos despexados, con algunha nube no extremo norte. Esta noite haberá xeadas illadas; máximas de mañá📈



A situación no mar mellorará, pero aínda aviso🟡 pic.twitter.com/qGOWixCdrX