Alberto Nuñez-Feijóo ha adelantado este martes que anunciará su decisión tras la reunión de la Junta Directiva del PP de Galicia este miércoles 2 de marzo. Al mismo tiempo, el presidente de la Xunta ha animado a cualquier persona que tenga un proyecto para el PP a presentarse en el próximo Congreso extraordinario para dirigir el partido.

El anuncio de que finalmente optará a suceder a Pablo Casado es una notificación formal, ya que en la última semana, Feijóo ha mostrado su absoluta disponibilidad a ser presidente del PP en conversaciones con los barones autonómicos, y de hecho ya maneja los hilos de la transición hacia la nueva etapa.

"Vamos a ver cómo podemos desde Galicia ayudar y comprometernos con el PP y una vez que escuche a mis compañeros (en la Junta Directiva) me dirigiré a ellos y a través de ellos, a todos los afiliados del PP y al conjunto de los españoles", ha anunciado Feijóo, quien ha recalcado su intención de respetar las formas y los estatutos del partido.

Además, ha animado a que cualquier persona que tenga un proyecto para el PP a que dé un paso y se presente para presidir el partido. Por su parte, ha señalado que será respetuoso con cualquier compañero que lo haga y ha pedido que "no tengan miedo", al recordar que él no lo tuvo en 2006, cuando sucedió en un congreso a Manuel Fraga.

"Lo hecho no es de recibo"

"Estamos absolutamente persuadidos de que lo que hemos hecho no es de recibo, la situación a la que hemos llevado a nuestro partido no la merecen no ya nuestros militantes, sino simplemente cualquier ciudadano con derecho a voto", ha señalado el dirigente gallego en clara crítica a cómo ha gestionado la hasta ahora dirección popular la situación.

También ha querido agradecer todo lo que han hecho sus compañeros hasta ahora, puntualizando que aquellas cosas en las que hayan acertado las hay que mantener y profundizar y las cuestiones en las que se hayan equivocado las tendrán que rectificar. En cualquier caso, considera que ha llegado el momento en el que los afiliados deben hablar con nitidez, libertad, sin presiones y con el único objetivo de acertar.

Cree que ahora los dirigentes tienen un voto "exactamente igual" que cualquier afiliado de cualquier pueblo de España y los que tienen responsabilidades tienen que escuchar y reflexionar y los militantes "tienen que hablar".

Sucesión en la Xunta

La ya esperada intervención de Feijóo donde oficialice su ambición de tomar las riendas del PP nacional no despejará todas las dudas, según fuentes consultadas. El titular de la Xunta armará su discurso, habrá de explicar por qué ahora se va, cuando en junio de 2018 argumentó que se quedaba porque para él “Galicia es la mayor de las ambiciones políticas”. “Me comprometí con los gallegos (en las urnas) hasta 2020. Ellos me respondieron con su voto mayoritario, y sin completar mi compromiso no puedo fallar a los gallegos”, defendió entonces, y después renovó ese compromiso hasta 2024.

La sucesión en la Xunta y en el PPdeG aún habrá de esperar, por mucho que la oposición critique este impasse. “Lo prudente es no entrar ahí por el momento: primero ha de ser proclamado candidato y ganar el congreso”, explican fuentes populares. “Sería muy arriesgado anunciar quién va a ser tu sucesor en la Xunta, antes de ganar el congreso nacional; ¿y si al final se presenta otro aspirante y Feijóo no gana?”, se preguntan.

Como muy temprano, puede anunciar sus planes para Galicia a partir del 16 de marzo, si es el único candidato a la presidencia nacional del PP. Si hay más de un aspirante, que no es una variable que prevean en el partido, lo normal será esperar al desenlace del cónclave, el tres de abril.

La presidencia del PP nacional y del PP gallego son incompatibles. En el momento en que Feijóo sea elegido para el primer puesto, debe dimitir para el segundo. El político gallego podría, en cambio, compaginar la dirección del PP con la Xunta, pero las fuentes consultadas por este diario ven imposible hacer bien las dos tareas. “Casar agendas ahí es muy difícil, y la oposición se le echaría encima, y tampoco creo que gustase mucho en Madrid, hay mucho que coser en Génova”, reflexiona un cargo del PPdeG.

El relevo en la presidencia de la Xunta solo tiene una vía. Una votación en el pleno del Parlamento gallego, y como candidato uno de los diputados del PPdeG. El vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, es el parlamentario con más opciones, señalan fuentes populares. ¿Por qué? Porque como número dos del Ejecutivo autonómico controla el entramado de San Caetano desde hace una década, y además también conoce los resortes del partido, pues fue su secretario general y ahora es el presidente provincial en Pontevedra. En todo caso, en el PPdeG apuntan que la decisión será de Feijóo y todos “acatarán” la elección, les guste “más o menos”.