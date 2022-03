Cando se celebrou o enterro de Amador Rey e Daniel Niebla, o crego Antonio Martínez Aneiros obrigou á policía franquista a poñerse de xeonllos ante os féretros: “Porque eles son mártires, e ante os mártires hai que postrarse”. Un día antes, o 10 de marzo de 1972, os grises irrumpían con metralletas nunha manifestación dos traballadores do naval de Ferrol. E iniciaban os seguintes tempos de sangue: os dous asasinados Amador e Daniel, uns cen feridos pola agresión policial —algúns de bala—, ducias de detidos, escapados, torturados e sometidos a un Consello de Guerra. Pola prisión de A Coruña pasaron entre outros Rafael Pillado, Sari Alabau, Fina Varela e Alfonso Tellado, mentras as manifestacións obreiras tamén se multiplicaban por Vigo e as revoltas estudiantís por Santiago de Compostela. Tres anos antes da morte do ditador, os tambores de liberdade xa se batían en Galicia. E renacía unha loita obreira nunca finiquitada a pesar da represión.

Para conmemorar o 50 aniversario daqueles feitos do 72, aos que se adica o Día da Clase Obreira Galega, Navantia tivo onte un xesto único. Por primeira vez, e a iniciativa do comité, a dirección dos estaleiros presidiu un acto de homenaxe a aqueles traballadores vítimas da ditadura, coa asistencia de Pillado, Varela, Alabau e Tellado. Aos operarios do naval dirixiuse Rafael Pillado como se non pasase medio século desde que era líder sindical. No 72, el comandaba a clandestinidade de CCOO tanto en Galicia como na propia factoría. E onte incitaba aos máis novos a “seguir pelexando polas condicións de traballo, nós xa o fixemos o Dez de Marzo no que foi o principio do fin da ditadura”.

Toda loita ten uns antecedentes. “O Partido Comunista disolveu a guerrilla en 1948, en 1946 aínda tivemos a folga do aceite en Ferrol... e en 1960 os comunistas foron entrando clandestinamente na representación dos traballadores dos estaleiros”, recorda Pillado. En 1967 xa unha manifestación de 8.000 persoas ante o concello, unha heroicidade para a época, evitou o despido de 1.250 operarios do naval. E cinco anos despois explosionaría o descontento, con protestas contra os despidos e por un mellor convenio colectivo.

A cronoloxía dos feitos rememorada polos sobrevivintes indica que o 9 de marzo de 1972 foron despedidos os membros máis representativos do chamado xurado de empresa. Iniciouse entón a concentración dos compañeiros no inferior da factoría, ata que foron desaloxados esa tarde “a paus” pola policía. “Puido ser unha carnicería, pero os obreiros eramos contrarios á violencia”, rememoran os protagonistas.

Xa o 10 de marzo, os traballadores volveron aos estaleiros para concentrarse contra os despidos e pola negociación do convenio. Decidiron sumarse aos veciños da factoría de Astano e marchar todos ata o entón recén nacido barrio de Caranza, para que se unisen os traballadores que construían os edificios. Pero a policía franquista agardaba na zona de As Pías. “Lanzamos pedras, e un mando saiu dun coche policial cunha metralleta e empezou a disparar... Daniel caeu fulminado diante de min a metro e medio cun tiro na fronte, Amador foi destrozado polos tiros”, recorda Pillado.

Ferrol chamando a París

Sari Alabau, militante desde anos antes no Partido Comunista, recorda como os comerciantes decidiron pechar as portas en solidariedade cos mortos e feridos: “A sociedade ferrolá respondeu cunha soa voz e a cidade quedou paralizada, houbo caixas de resistencia para axudar ás familias dos represaliados... as cabezas do sindicalismo pasaron catro anos no cárcere”. Ela mesma estivo catro meses na prisión daCoruña, pero quedaría absolta no Proceso dos 23. No Consello de Guerra, Pillado foi condenado a sete anos. Tamén foi presa Fina Varela, compañeira doutro recoñecido dirixente como Manuel Amor Deus: “As mulleres sempre estivemos naquela loita pola liberdade, no 72 tivemos moitas dificultades e agora vós debedes seguir adiante”, en alusión ao actual persoal dos estaleiros.

A rebelión de Ferrol chegou ata o Partido Comunista en París: “Rebelábase a cidade natal de Franco, e iso saltou a todo o mundo”. Recorda Alfonso Tellado que “a negociación colectiva foi o pilar das nosas vidas, e a xente deixoseu a vida polo ben de todos”. Por iso hai xa cincuenta anos, un crego obrigou á policía franquista a poñerse de xeonllos ante os corpos de Amador e Daniel,

