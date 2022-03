Cando morreu Fernando Miramontes, empezou a arder a biblioteca da loita obreira de Ferrol. O Gavilán subia ao ceo dos xustos, aínda coas secuelas das torturas padecidas como antifranquista. E sumábase a Amador Rey, Daniel Niebla, Julio Aneiros, Paco Filgueiras, Manuel Amor, José María Riobóo e despois Anxo Porto.Todos foron vítimas do 10 de marzo de 1972: cando unha protesta de traballadores dos estaleiros contra os despidos e polo convenio rematou cunha carga policial. A tiros de metralleta foron asasinados Amador e Daniel, houbo cen feridos, ducias de detidos e torturados As súas voces protagonizan o Día da Clase Obreira Galega —xunto coas de Sari Alabau, Fina Varela ou Mela La Carbonera— pero aínda non aparecen nos libros de texto. Antes de que arda a memoria, estes son os seus nomes.

Paco Balón: Dirixente comunista, Paco González Vidal estivo en prisión e casou con Lucita Aneiros. “Cando saín do cárcere con tuberculose, aloxáronme na súa casa para que me recuperase”, recorda Sari Alabau.

Paco Filgueiras: Preso en 1947 por cantar unhas coplas sobre a Folga do Aceite. Traballador da Bazán, viaxou a Francia como dirixente do Partido Comunista. Coa saúde destrozada pola prisión e unha folga de fame, sometido a Consello de Guerra polo 10 de marzo, fuxiu a Francia coa súa muller Angelita Fernández. Morto Franco, volveu a Galicia pero durou semanas. No enterro en Mugardos, choraron 8.000 persoas.

Julio Aneiros: Participante na Folga do Aceite, dirixente comunista e axitador de conciencias no naval. No 72 recibiu un disparo no peito. A pesar do seu grave estado, permaneceu no cárcere ata a democracia. Faleceu en 2006 como exemplo de resistencia nos tempos escuros, con compañeiros como Anxo Porto.

Amador Rey e Daniel Niebla: Traballadores do naval asasinados pola policía franquista aquel 10 de marzo. Amador caeu abatido co primeiro disparo na fronte, Daniel foi acribillado e trasladado en ambulancia ata A Coruña pero chegou morto.

Antonio Martínez Aneiros: Crego que oficiou o enterro de Amador e Daniel. Obrigou á policía a poñerse de xeonllos ante os féretros: “Porque son mártires e ante os mártires hai que postrarse”.Foi cura roxo, como Anxo Currás e Cuco Ruiz de Cortázar —agredido polos Guerrilleiros de Cristo Rey e que faleceu por estas lesións segundo Currás—.

Fernando Miramontes: Este escaiolista entrou no Partido Comunista en 1962, fuxiu a Francia e volveu para reforzar o partido en Galicia. No 72 foi un dos máis torturados: padeceu o submariño, o quirófano, golpes con toallas molladas,arrastrado inconsciente polas escaleiras. A súa muller Fina Piñón recorda que cando foi a visitalo“non o recoñecía”.

Rafa Pillado: Dirixente do Partido Comunista e obreiro da Bazán, mamou a loita desde os seus pais. Pasou seis anos no cárcere e agora padece un mesotelioma polo amianto. Aínda así, nunca perdeu o sorriso e a historia de Ferrol non se entende sen el.

Sari Alabau: Catro meses estivo en prisión e foi sometida a Consello de Guerra. No cárcere da Coruña ensinaba a ler ás mulleres, como Mela La Carbonera —gran símbolo da resistencia obreira—. Desde hai anos preside a asociación Asfedro.

Fina Varela e Manuel Amor: Os dous acabaron en prisión. O matrimonio tamén perdeu un fillo nun accidente no 72, e a Amor non lle deixaron ir ao enterro. Morreu no 2007 polo amianto.

José María Riobóo e Encarna Puentes: Outro dos matrimonios daquela loita. El acabou no cárcere e tamén morreu polo amianto. En prisión tamén estiveron Alfonso Tellado e Paco Rodríguez.

Ánxela Loureiro: Filla do resistente Manuel Loureiro. Participou no 72 desde o movemento estudiantil. Escribiu Voces da memoria con ollos de muller: libro definitivo daquel ano.

