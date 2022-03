Bajo el lema Non imos calar, el colectivo Eólica, así non que engloba a más de 175 entidades, ha convocado una concentración el próximo miércoles día 23, a las 12.00 horas, delante del Parlamento gallego y de la Valedora do Pobo para denunciar los “privilegios” que la administración pública otorga a las promotoras eólicas y para defender el derecho de información y participación pública de la ciudadanía.

La secretaria ejecutiva de Adega y portavoz de la coordinadora, Belén Rodríguez, denuncia el “recorte de derechos democráticos” que a su juicio promueve la Xunta para facilitar la autorización de proyectos eólicos y favorecer a las empresas. Por este motivo, asociaciones ecologistas, vecinales, sociales o culturales critican que los ciudadanos no tengan las condiciones para defenderse frente a este tipo de agrupaciones y por eso piden el amparo del Parlamento y de la Valedora. Rodríguez advirtió de que ya ha acreditado el “déficit democrático” de la Xunta al recortar el plazo de alegaciones de 30 a 15 días hábiles, ya que esto sitúa a los ciudadanos en una posición de “indefensión” frente a las plataformas eléctricas que, según asegura, todo “se les simplifica”, mientras los vecinos solo tienen “trabas para acceder a la información”. La secretaria executiva de Adega es tajante: “Esto no es casual” y la Xunta “se posiciona” del lado de las empresas y no de la ciudadanía”. En este sentido, insta al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo a que se pronuncie sobre este asunto. Por otra parte, piden la derogación de las que denominan “leyes de depredación”: la ley de fomento de iniciativas empresariales y la de simplificación administrativa, informa Europa Press.