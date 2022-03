El Defensor del Pueblo requiere información a Renfe tras las quejas por los cambios horarios

Llegan a su trabajo y las puertas todavía están cerradas, su vuelta a casa se retrasa en ocasiones más de una hora por la falta de frecuencias o por los retrasos en las conexiones, el elevado coste de los bonos les fuerza a reducir jornada y otros incluso se plantean dejar el trabajo. Son algunas de las consecuencias de los horarios de trenes en Galicia que los usuarios de las principales ciudades ya han comunicado a Renfe y Adif, primero a través de quejas individuales y recientemente a través de una demanda colectiva, para que se modifiquen las frecuencias adaptándolas a la jornada laboral y estudiantil. En los últimos meses, los afectados de las líneas A Coruña-Vigo y A Coruña-Ourense se han movilizado para forzar a la empresa ferroviaria a atender sus reclamaciones, lo que ha llevado a la Xunta y al Parlamento a intervenir para lograr unos nuevos horarios en las pantallas de las estaciones que no obliguen a los trabajadores a coger un tren antes de las seis de la mañana para llegar a tiempo a su destino o más tarde de las tres de la tarde para su vuelta a casa.

La reclamación conjunta de los usuarios, constituidos en las Plataforma Perder o tren y Media Distancia Galicia, ya ha llegado también al despacho del Defensor del Pueblo y va de camino de la oficina de la Valedora do Pobo. Tras la documentación remitida por los viajeros de las líneas más afectadas por los cambios horarios -—A Coruña-Vigo y A Coruña-Ourense-—, el Alto Comisionado de las Cortes Generales ha dado curso a sus quejas y requerirá a Renfe información sobre la oferta en hora punta que demandan los usuarios, la fiabilidad servicio de la que se quejan y la flexibilidad en los abonos y las tarifas que plantean. Ante las quejas de los afectados, Renfe acordó hace un mes ampliar la oferta con dos nuevos servicios entre Santiago y Vigo, uno por sentido, de lunes a viertes.

En contestación a la queja colectiva recientemente presentada, la institución dirigida por Ángel Gabilondo emitió esta misma semana una comunicación en la que da trámite a las reclamaciones planteadas. “Una vez estudiados [los escritos enviados por la plataforma], se ha considerado procedente solicitar información a Renfe”, detalla en la notificación la adjunta segunda del Defensor del Pueblo, al tiempo que les informa de que “tan pronto se reciba dicha información, se dará cuenta de su contenido y de los trámites que sigan”.

“Como usuarios compramos tiempo, ya no distancias”. Con esta frase, los usuarios resumen su día a día en los andenes en los que se ven obligados, bien a estar de madrugada para llegar a tiempo a su trabajo —en algunas conexiones el horario les hace esperar media hora o más a que se abran las puertas de su oficina— o tener que esperar en la estación otro tanto a su regreso a casa porque no hay servicios que tengan en cuenta el horario laboral, según denuncian las plataformas promotoras de la queja.

Queja colectiva. En el escrito remitido al Defensor del Pueblo, recogen las reclamaciones hechas ya a Renfe —de quien no han tenido aún respuesta—: adaptación de las frecuencias en las horas punta normales de entrada y salida de las jornadas laborales /estudiantiles, contemplando la redistribución de frecuencias en las horas de entrada como en las de salida, tanto en jornadas continuas como partidas; trabajar en la puntualidad de los servicios ofertados y avanzar en la política tarifaria adaptando el precio de los abonos a la realidad socioeconómica de Galicia y mejorando la flexibilidad en su utilización.

E Sin respuesta. Desde Renfe, según se quejan los afectados, todavía no han recibido respuesta a sus reclamaciones. En una reunión mantenida entre las plataformas de afectados y la operadora ferroviaria hace ya más de un mes, Renfe acordó crear un comité de clientes para atender las necesidades de los viajeros en Galicia. Pero hasta el momento, no se han realizado las encuestas a los usuarios para analizar el reajuste de las conexiones que reclaman, aunque la compañía se comprometió a realizar “algunas variaciones sobre los horarios existentes”.

Horarios. Los usuarios denuncian que en la organización de los servicios del Eje Atlántico ha prevalecido la conexión del AVE a Madrid “frente a las necesidades de servicio público de conexión interior”. “Esto sumado a la falta de una oferta que se ajuste a los horarios reales y la lentitud en la reposición de los servicios que había antes de la pandemia ha empeorado aún más nuestra situación”, lamentan en el escrito enviado al Defensor del Pueblo. “No hay un servicio que permita llegar al trabajo o centro de estudios en A Coruña y, muy precariamente en Santiago, en la hora punta de entrar a trabajar”, cuestionan sobre los horarios de la mañana. “El retorno —añaden— no responde a ninguna lógica laboral o docente. No es posible cubrir una jornada y estar en el tren a las 15.00 horas y es un problema no tener otro hasta las 17.00 horas”.

Impacto del AVE. En el caso de la línea A Coruña-Santiago-Ourense, lamentan la disminución de las frecuencias desde el pasado mes de diciembre, coincidiendo con la llegada del AVE a Galicia. Se pregunta cómo es posible que el operador de un servicio público no oferte trenes entre las 07.00 y as 09.00 horas, que son las horas de entrada mayoritarias, y advierten de que la disminución más acusada se produjo en las horas de regreso a casa tras la jornada laboral o estudiantil “dificultando enormemente la movilidad”. Entre los cambios más cuestionados en la línea Santiago-A Coruña, los afectados destacan la eliminación de servicios entre las 20.00 y 22.00 horas: “Es decir, las vueltas de jornadas intensivas y también las extensivas o de tarde están sin oferta”. Esta supresión ha llevado a muchos usuarios compartir vehículo o utilizar el autobús, lo que supone un coste más elevado y una mayor duración del viaje.

Supresiones y retrasos. “Si en un trayecto que 27/28 minutos no tenemos oferta de frecuencias en los horarios más habituales de trabajo o estudio, el tren deja de ser un medio de transporte atractivo. Si a sumamos los retrasos, el tren pasa de ser un transporte competitivo a un medio de transporte muy mejorable”, censura una usuaria.

Servicio público. En esta línea, los afectados advierten de que la media distancia no es un servicio sujeto a obligaciones de servicio público estatal contratado por Renfe. “La misión de servicio público por mandato de la UE responde al objetivo de garantizar el acceso de todos los ciudadanos al servicio; o sea Renfe tiene la obligación de dar una cobertura territorial completa, tener unos niveles de calidad mínimos y unos precios asequibles”, cuestiona Iria Méndez, integrante de la plataforma Perder o tren.

Precios. Los viajeros también se quejan de los elevados precios. El bono mensual A Coruña-Vigo cuesta 348,48 euros. Ante el auge del teletrabajo, demandan flexibilidad en su uso en un plazo 60 días, en el cómputo de fechas (de fecha a fecha, en lugar de por mes natural, 1-31) y su uso el resto de trenes que prestan servicio en el trayecto del abono.

Movilizaciones. Además de requerir el amparo del Defensor del Pueblo, los afectados agrupados en las dos plataformas se han movilizado para implicar también a la Valedora, la Delegación del Gobierno, la Xunta, el Parlamento gallego y el Concello de A Coruña. Precisamente ayer, el departamento de Urbanismo del Ayuntamiento coruñés les requirió información para llevar el tema al pleno del 7 de abril.