La primavera “seca y cálida” amenaza con agravar el déficit hídrico en Galicia

Las lluvias de las últimas semanas no han sido suficientes para levantar la prealerta por sequía decretada el mes pasado por la Xunta en la mayor parte de la cuenta Galicia-Costa. Las previsiones para esta primavera, que comienza el domingo, no son nada halagüeñas, según las previsiones presentadas ayer en A Coruña por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que advierte de una estación más seca y cálida de lo normal. Aunque por el momento el abastecimiento está garantizado, la amenaza de restricciones está a la vuelta de la esquina. “Si en dos meses no se recupera la lluvia, Galicia podría enfrentarse a una situación problemática”, advierte el delegado de Aemet en Galicia, Francisco Infante, que calificó la situación actual de “sequía meteorológica”.

Durante la presentación del resumen climático del invierno, la situación del balance hídrico y la predicción estacional para esta primavera, Infante puso las cifras sobre la mesa: desde el 1 de octubre de 2021 hasta el pasado 28 de febrero, el déficit de precipitaciones fue del 42% para el conjunto de Galicia. El balance de ocupación de los embalses da buena cuenta de este déficit hídrico: en la Confederación Hidrográfica Miño-Sil el déficit es del 30% y en Galicia-Costa de casi el 20%. Y las predicciones para esta primavera no presentan un cambio de tendencia, la primavera en Galicia será “más cálida y seca” de lo normal. El delegado de la Aemet en Galicia avanzó ayer que hay “gran probabilidad” de que la comunidad tenga un trimestre “más cálido” de lo normal. En cuanto a las precipitaciones, Infante dijo que no puede ser “tan categórico”, pero apuntó que también “hay probabilidad” de que sea un trimestre “más seco” de lo normal en la vertiente atlántica. “Estamos en un periodo seco o sequía meteorológica, que no se traduce inmediatamente en sequía hidrológica”, detalló. Sin embargo, alertó de que si en dos meses no se recupera la lluvia, Galicia podría enfrentarse a una situación problemática. Sobre el invierno que está ya apunto de terminar, ha sido “el octavo más seco de la serie histórica” y ha resultado “muy cálido”, con una anomalía de más de 1,3 grados centígrados. La temperatura máxima del invierno gallego se registró el 1 de enero en Ribadeo (Lugo), con 25,1 grados, y la mínima fue de -11,5 grados en Xinzo (Ourense) el 29 de enero. Por meses, según detalló Infante, diciembre ha sido un mes muy cálido, el tercer diciembre más cálido de la serie histórica, y normal en cuanto a precipitaciones. Destaca el día 7 de diciembre en la localidad coruñesa de Rois, donde se registraron 105 litros por metro cuadrado. El mes de enero fue cálido, con altas temperaturas al inicio del mes y “valores prácticamente de verano” y fue un mes seco. Y febrero fue muy cálido y muy seco en general, algo menos en el tercio norte de Galicia. En cuanto al viento, en diciembre se registró la racha máxima, en Estaca de Bares, con 132 km/h. Sin embargo la primera quincena de marzo, según apuntó Infante, “rompe un poquito la tónica”, siendo un mes “hasta ahora lluvioso” y con temperaturas “más frías” (con una anomalía de -2 grados). “Venimos arrastrando casi un año con valores de precipitación muy por debajo de lo normal”, alertó, por lo que en relación al balance hídrico, la falta de precipitación es “importante”. En el periodo comprendido entre octubre y febrero, el déficit es de 42% para el conjunto de Galicia, una cifra que “se suma además” al de estaciones anteriores. Tras la calima de esta semana en casi toda Galicia y la alerta naranja por oleaje en la costa de A Coruña, para el fin de semana se espera una situación anticiclónica que se prolongará “hasta el lunes”, con “alguna tormenta aislada” en el interior de Galicia. En cuanto a las temperaturas, Infante avanzó que empezarán a subir ya hoy, “sobre todo las máximas”, y se mantendrán a niveles “altos” de entre 20 y 25 grados en la mayor parte de la comunidad durante “todo” el fin de semana. Título para uin despiece 2 col a 1 línea o a dos de Faro de Vigo Texto de prueba texto de prueba prueba de texto Tba texto de prueba texto de prueba texto de prueba texto de prueba texto de prueba afsdftexto de prueba texto de prueba texto de prueba texto de prueba texto de prueba texto d sdfsde prue fsdaba texto de prueba textfsa de prueba texto de prueba texto de prueba texto de sdfsdfsdaf ba texto de prueba textfsa de prueba texto de prueba texto de prueba texto de sdfsdfsdaf ba texto de prueba textfsa de prueba texto de prueba texto de prueba texto de sdfsdfsdaf texfsafto de prueba texto de sdfprueba texto de prueba texto de pdfdfasfueba texto de prueba textdsfsf de prueba texto de prueba texto de prueba texto de pruedfdsfa texto d e prueba texto de prueba texto de prueba texto de prff fdsf ueba texto de prueba texto d df e prueba texto de prueba texto de prueba texto de prueba tdf SAsASAsSassdf sdafexto de prueba texto de prueba texto de prueba texto de prueba te