O maxistrado Ricardo Leirós Freire faleceu este venres en Vigo. Leirós Freire, xunto con Claudio Movilla Álvarez e Gonzalo da Huerga Fidalgo, maxistrados da Sala do Contencioso Administrativo, foron os promotores da primeira sentenza redactada integramente en galego tras séculos de desaparición do idioma no ámbito do sector xudicial. Foi en marzo de 1985.

No 35 anirversario do ditado desa sentenza desde o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, colocouse unha placa en homenaxe aos tres maxistrados na Praza de Galicia da Coruña, ás portas do TSXG. A día de hoxe, unicamente o 5% das sentenzas na comunidade están redactadas en galego. No acto do 35 aniversario, dende a Irmandade Xurídica Galega demandaron á Xunta que facilite que todo o persoal da xustizia traballe máis en galego.