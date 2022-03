El campo lanza un SOS al Gobierno

Precios que no cubren gastos, la invasión de Rusia y, ahora, la huelga del transporte. El campo agoniza ahogado por las facturas cada vez más elevadas, el riesgo de quedarse con el granero con el que alimentar a su ganado vacío en semanas y el temor a tener que tirar su producción por el paro que ha puesto en jaque a todos los sectores y actividades. Ante la situación límite que vive el rural, con la amenaza de cierre sobre el 30% de las explotaciones gallegas, más de 150.000 agricultores, ganaderos, y cazadores de toda España, según la Delegación del Gobierno, unos 400.000 según los organizadores —casi mil procedentes de Galicia— tomaron el centro de Madrid para reclamar al Gobierno un plan de choque ante aumento generalizado de los costes derivado del alza de las materias primas. Con pancartas y carteles bajo el lema 'El mundo rural despierta' y carteles en los que se podía leer 'Por un mundo rural vivo sin limosnas' o 'La supervivencia del campo es de todos', los manifestantes advirtieron de que tomarán medidas “drásticas” si no atienden sus demandas.

Tras pasar la noche en autobús, más de 1.500 procedentes de todos los puntos de España (desde Galicia partieron 23), los manifestantes ataviados con chalecos naranjas se dieron cita en la plaza de Atocha, de donde partieron a las 11.00 horas, rumbo al Ministerio de Transición Ecológica, donde lanzaron un SOS ante la situación límite en la que ya estaba el sector antes de que estallase la guerra en Ucrania por los bajos precios en origen y que ya a finales del año pasado se agravó por el alza de los gastos (piensos, combustible y luz). La estocada llegó con la invasión de Rusia y la huelga de transportes colocando a tres de cada diez explotaciones en la comunidad al borde del cierre. A modo de ejemplo, producir un litro de leche el año pasado costó a los ganaderos gallegos, un 30% más por el alza del precio del pienso, el combustible y la luz, lo que se traduce en una medida de 1.400 euros de pérdidas al mes.

Al término de la manifestación, que había sido convocada con anterioridad a la invasión de Ucrania y el paro del transporte, la marea naranja paró ante el Ministerio de Transición Ecológica. “Hoy hay que decirle al Gobierno dos o tres cosas: que nos respeten, que no nos insulten, que tenga valor nuestras tradiciones, nuestra cultura y que atienda lo que está pidiendo el campo español en Madrid”, advirtió el presidente de Asaja, Pedro Barato, en un escenario instalado en el centro del paseo de la Castellana, en la plaza de San Juan de la Cruz. Barato ha lanzado una advertencia al Ejecutivo: “Esto no ha terminado aquí. Comienza aquí la defensa del sector agrario y cinegético. O hay medidas o tomaremos contramedidas más drásticas”. Sus palabras han sido recibidas por los asistentes con gritos de “Si esto no se apaña, caña, caña, caña”.

Desde Galicia partieron 23 autobuses y decenas de coches particulares para hacer oír sus demandas por la supervivencia del sector primario. En total, casi mil agricultores y ganaderos gallegos que hicieron oír sus voces ante la crisis de precios que arrastran desde hace años, con los pagos en origen más bajos de todo el país, y que no ha hecho más que agravarse tras la invasión de Ucrania y la huelga del transporte hasta el punto de obligar a echar el cierre a más de 40 explotaciones lácteas en solo un mes.

Los ganaderos y agricultores gallegos desplazados a Madrid reclamaron al Gobierno que vele por el cumplimiento de la Ley de Cadena Alimentaria, que prohíbe a la industria comprar por debajo de los costes de producción, y que las explotaciones que están en quiebra tengan acceso a una inyección económica de fondos públicos directos.

El secretario de xeral de Unións Agrarias (UUAA), Roberto García, valoró las reivindicaciones de los transportistas, pero advirtió de que el sector no pueden ser “rehén” tirando leche o sacrificando animales. “Tenemos que hacer coincidir los dos derechos y exigirle al Gobierno que haga cumplir los servicios esenciales”, defendió, al tiempo que reclamó al Ejecutivo que no permita que ningún ganadero tenga que cerrar por la actual situación y que no puedan vender “ni un solo producto” por debajo de lo que le cuesta producir. Una vez más, el rural gallego reivindicó la necesidad “urgente” de que el alza en los costes de producción que se agravó en los últimos meses se apliquen en el precio que cobran por la leche, el vacuno o el porcino. Además, apeló a las distintas administraciones para que pongan a disposición de los profesionales una “inyección económica de fondos públicos directos” para las explotaciones que están en quiebra.

El conselleiro do Medio Rural, José González, quiso apoyar con su presencia en la manifestación al sector primario reclamando su reconocimiento como “estratégico de la economía”. Como ya había planteado en la reunión del pasado miércoles de la Conferencia Sectorial de Agricultura en Madrid, González reclamó una reunión “inmediata” de todos los representantes nacionales de la distribución de la industria para acordar una subida del precio de los productos que perciben los ganaderos.

Ante la huelga de transportistas, el conselleiro apeló al diálogo “cuanto antes” con la plataforma convocante del paro y, mientras eso no se produzca, reclaman al delegado del Gobierno que habilite corredores seguros porque —alertó— en un par de días se puede desbocar la situación”.

Protesta hoy en A Coruña

Tras la manifestación de ayer en Madrid, Unión Agrarias ha convocado para hoy a las 12.00 horas ante la Delegación del Gobierno en Galicia una concentración “contra el bloqueo de las granjas” a causa del paro de los transportistas. El sector demanda al Ejecutivo central que aporte soluciones al conflicto del transporte porque “ningún animal se puede quedar sin alimentos” y los ciudadanos “no pueden sufrir la escasez de bienes” por la “no aplicación” de unos servicios mínimos de urgencia.