Galicia suma ya un total de nueve personas detenidas y 347 identificados desde el inicio del paro en el transporte de mercancías, que vive este lunes su octava jornada de protestas.

Las cifras han sido aportadas por el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, quien, en declaraciones a los medios este lunes en A Coruña, ha vuelto a denunciar las "coacciones" de los participantes en las protestas, que provocan "miedo" entre los transportistas "que sí quieren trabajar".

Según los datos aportados por Miñones, desde el inicio de los paros se han producido nueve detenciones. Cinco de ellas se produjeron el domingo por su supuesta implicación en el pinchazo de 12 neumáticos de un camión de transporte en los accesos a la factoría de Alcoa San Cibrao, en Cervo (Lugo).

Además, casi 350 personas han sido identificadas y se han formulado 29 propuestas de sanción por infracciones penales y otras 19 por administrativas en los ocho días de protestas, en los que el operativo especial en el que participan 2.000 agentes de Policía Nacional y Guardia Civil ha realizado 900 escoltas a transportistas.

"No está siendo un paro pacífico", ha aseverado Miñones, que ha apuntado que "la mayoría" de las movilizaciones previstas para este lunes, día en el que los transportistas pretenden bloquear los accesos a las principales ciudades gallegas, "no son oficiales" por no haber sido registradas.

"El que no tenga permiso no puede acceder a las ciudades", ha apuntado el representante del Ejecutivo central en la Comunidad gallega, que ha vuelto a subrayar que la interlocución entre Gobierno y sector debe realizarse en el marco de los "órganos establecidos", en referencia a la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM).

En esta línea, ha insistido en que el Gobierno "no puede reunirse con cada plataforma que aparezca" y ha remarcado que la búsqueda de soluciones para poner fin al conflicto debe abordarse en los canales "establecidos".