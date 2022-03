Ecologistas y vecinos se rebelan contra la “invasión eólica” y urgen un nuevo modelo

Son cada vez más los molinos de viento que se levantan en las cimas de las montañas de Galicia. Desde hace años colectivos vecinales, ecologistas, sindicatos agrarios y ayuntamientos se movilizan para frenar el boom de la industria eólica. En algunos casos, se trata de megaproyectos que incluyen más de una veintena de aerogeneradores a pocos metros de sus viviendas. Por su impacto ambiental y social, tratan de frenar por la vía legal lo que denominan “invasión eólica” y también con protestas se movilizan por un modelo adaptado a la situación actual, respetuoso patrimonial, social y medioambientalmente, y acorde a las directivas europeas. Con esta reclamación, la plataforma Eólica así non, formada por 175 colectivos, se plantaron ante el Parlamento de Galicia y la Valedora do Pobo en defensa de un desarrollo controlado y democrático de parques eólicos y evitar una proliferación excesiva de aerogeneradores y una concentración de su explotación por parte de multinacionales energéticas.

Los representantes de organizaciones ecologistas y vecinos de las zonas afectadas por parques eólicos urgen a la Xunta a derogar las conocidas como “leyes de depredación” que fomentan “megaproyectos eólicos” que —denuncian— no “respetan” el rural, al tiempo que advirtieron de que se están poniendo “trabas” a la ciudadanía para presentar alegaciones, informa Europa Press.

Bajo el lema Non imos calar y con proclamas como “Partido Popular, inimigo do rural”, “Eólica si, pero non así” o “Queremos traballar no noso rural”, los manifestantes exigen un modelo más “autosuficiente”, que no dependa tanto de las grandes empresas y corporaciones multinacionales de energía, más justo “social y medioambientalmente” y en el que pueda participar la sociedad, también como “productora de energía”.

Para el colectivo, el actual plan de desarrollo eólico de la Xunta “no atiende a criterios de carácter ambiental, paisajístico o cultural” y no se ajusta a las exigencias de la Unión Europea en materia de participación ciudadana.

En la actual coyuntura de transición hacia energías renovables es “más necesario que nunca”, según reclaman, desarrollar infraestructuras eólicas, pero denuncian que Galicia ya cumplió en 2020 los objetivos de producción fijados por la UE, aunque “más del 30%” de la producida en la comunidad “se exporta” a otros lugares.

La plataforma espera entregar una carta al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en la que le pide “derogar” las llamadas “leyes de depredación”, como denominan a las leyes de simplificación administrativa y de fomento e implantación de iniciativas empresariales, porque —argumentan— “recortan plazos para alegación y consulta pública, y recortan derechos democráticos”. Además, urgen una “moratoria real y efectiva” sobre nuevas instalaciones de aerogeneradores en Galicia, por considerar que la que la Xunta propuso este año “no es real, es falsa”.

Según la organización ecologista Adega, Galicia cuenta con 275 proyectos en trámite para instalar aerogeneradores —lo que califican de “invasión eólica”, frente a más de 4.000 ya implantados con capacidad de generar unos 4.000 megawatios hora. Además, los colectivos ecologistas y asociaciones vecinales afectadas por estos megaproyectos de viento reclaman la tramitación urgente de una propuesta de ampliación de la Red Natura 2000 para excluir del aprovechamiento energético los hábitats más sensibles y proteger los servicios ecosistémicos que prestan a la sociedad.