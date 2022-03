Interior tendrá que informar a los sindicatos del catálogo de puestos a dedo en la Policía

La Dirección General de Policía deberá informar a los sindicatos del catálogo de puestos de trabajo, indicando si están ocupados con carácter definitivo, en comisión de servicios o mediante otro sistema de provisión. Así lo acaba de dictaminar el Tribunal Superior de Justicia de Madrid tras una demanda interpuesta por el Sindicato Profesional de Policía (SUP).

Desde el SUP advertían que el “silencio de la Administración” ante la solicitud de estos datos “solo busca mantener de manera ilegal y arbitraria numerosas comisiones de servicios, por tiempo indeterminado, superando el tiempo que por ley puede estar un funcionario en comisión de servicios, y realizando la ocupación de puestos de trabajo en auténtico fraude de ley”.

El SUP alega en su demanda, tal y como reconoce el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que estos datos requeridos no comprometen la seguridad pública, tal y como alegaban desde Interior, ya que “únicamente se solicita conocer cómo están ocupados los puestos de trabajo de la Policía Nacional, no se solicitan nombres ni retribuciones”.