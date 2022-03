El Gobierno descarta el rescate de los cuerpos del ‘Pitanxo’ y “decepciona” a las familias

Decepcionados, indignados y frustrados. Con estos sentimientos, los familiares de los 21 marineros muertos y desaparecidos el pasado 15 de febrero en aguas de Terranova (Canadá) salieron de la reunión con el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones; el director general de Marina Mercante, Benito Núñez, y su homólogo de Salvamento Marítimo, José Luis García Lena. Un mes después de que el Ejecutivo reconociese que carecía de medios públicos que pudiesen descender al lugar en el que se hundió el Villa de Pitanxo, ahora descarta recurrir a medios externos porque —asegura— “técnicamente” es inviable descender al buque, a 1.000 metros de profundidad, para el rescate de los cuerpos de los 12 marineros que siguen desaparecidos.

“El rescate no es posible”, comunicó ayer el delegado del Gobierno a los familiares en un encuentro celebrado en Pontevedra. A lo largo del último mes, según explicó Miñones, se han estudiado “todas las alternativas posibles” que ofrecía el sector privado para retomar la búsqueda de los desaparecidos. “Hay una serie de condicionantes que nos hacen concluir que el rescate de los cuerpos no es posible”, confirmó Miñones, al tiempo que dijo compartir el “dolor” y la “frustración” de las familias ante esta decisión.

No se trata de un motivo económico, sino técnico, tal y como explicó el director general de la Marina Mercante. De hecho, ni siquiera llegaron a analizar los costes porque las conclusiones —adujo— son que “técnicamente es imposible”.

Benito Núñez detalló que la “inviabilidad” está motivada por las “condiciones operativas de la zona”, la situación del mar en ese punto a 250 millas de Terranova y por la profundidad en la que estiman que está el pesquero hundido. La única opción sería reflotar el buque, destacó el director de la Mariana Mercante, y “a esa profundidad no es factible”.

“No conocemos ningún precedente similar” en una operación de estas características, dijo el director de la Marina Mercante, al tiempo que reiteró que “no se puede acceder al barco” debido a que, por un lado, “no pueden operar buzos” y, por otro, porque el acceso a través de los registros y las escotillas del buque sería “impracticable” para robots no tripulados que pudiesen comprobar si los desaparecidos están atrapados en su interior, informa Efe.

“Muy decepcionadas” . Así declararon las familias sentirse tras la reunión. Lamentan que les hayan dicho que “no iban a hacer absolutamente nada” tras comprobar que “no hay ninguna forma de recuperar con certeza a ninguno de los marineros”, ya sea accediendo al interior del buque o reflotándolo.

Pero las familias insisten en que, si eso no se puede hacer, al menos se rastree la “posición orientativa” en la que se encuentra hundido el pesquero o se mande algún robot para poder localizarlo y comprobar si hay cuerpos dentro. “Entendemos perfectamente que las condiciones son muy feas y que con los medios a nuestro alcance, a pesar de ser muy avanzados, es complicado, pero si el objetivo final es recuperar a nuestros familiares no entendemos por qué no se pueden dar esos pasos previos”, lamentan.