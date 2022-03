“Alejandro Viana ayudó a salvar la vida de 17.000 españoles refugiados”

Alejandro Viana, el Schindler gallego que salvó la vida de miles de españoles consiguiéndoles embarques por los puertos franceses. Él a su vez logró esquivar el mismo tipo de secuestro de los nazis y el franquismo en el país vecino que llevó al fusilamiento del presidente catalán Compayns. Es la odisea de este empresario gallego que reconstruye Roberto Mera en Un galego á fronte do rescate dos refuxiados republicanos, presentado ayer en el Museo Casares Quiroga de A Coruña.

¿Quién fue Alejandro Viana?

Nació en Ponteareas en 1877, pero con 14 años se trasladó a Vigo y se convirtió en un personaje muy destacado en la vida social, empresarial y política de la ciudad.

¿Cómo le impactó la guerra?

A partir de 1936 se produce un cambio radical en su vida. Ya tiene casi 60 años en ese momento, tiene 59, y la guerra le supone no volver nunca más a su hogar, a su ciudad y a su país. A partir de ahí hasta el año 1952 que muere ya no podrá regresar. Y durante la guerra lo más destacado es que al margen de mantenerse con el gobierno de la República hasta febrero de 1939, cuando ya se produce la salida hacia Francia de la mayor parte de los exiliados, una vez en Francia asume responsabilidades al frente de una organización de ayuda a los refugiados que crea el gobierno de la República en el exilio.

Fue responsable de una treintena de expediciones a América en las que se salvaron miles de refugiados…

El gobierno en el exilio crea el Servicio de Evacuación de Republicanos Españoles (SERE) y primero Alejandro Viana es designado jefe de la sección de Migración, que es la que se tiene que encargar específicamente de organizar expediciones en barco para sacar refugiados. Y durante varios meses organiza esos embarques, todos ellos muy conocidos, entre los meses de abril y septiembre. Y poco después lo nombran director general del SERE, con lo cual ya no tiene que ocuparse únicamente de los embarques, sino del resto de la atención que ese servicio prestaba a los sanitarios, porque intentaba procurarles atención sanitaria, alimentación, ropas, atención a los mutilados, albergues para niños… Todo lo que era asistir a los refugiados que estaban en Francia, además de sacar en barcos a los que podían, el conjunto de la actividad humanitaria.

¿Cuántas vidas se estima que salvó Alejandro Viana?

Los barcos que se encargó de gestionar desde el mes de abril hasta que los alemanes entran en Francia supusieron la salida de 17.000 personas en barcos hacia América. Es decir, Alejandro Viana ayudó a salvar la vida de 17.000 españoles en calidad de máximo responsable de una organización creada por el gobierno de la República en el exilio en donde había más gente, no era una actuación individual de él o a título particular, pero sí era el máximo responsable de la organización de esas expediciones y de la evacuación. A mayores había más empleados y funcionarios que prestaban servicio en esa organización para poner en marcha todos esos operativos… Él además representaba a otras organizaciones gallegas de Buenos Aires y de Nueva York, que también le encargan realizar gestiones para sacar a refugiados en barcos de línea regular, de modo que desarrolla un gran trabajo humanitario.

¿Qué fue de él una vez que los alemanes ocupan París?

En junio de 1940, cuando entran los alemanes, ya se produce la huida de todos los republicanos y de la población de París hacia Burdeos. Él también se marcha a Burdeos y allí consigue aún fletar un último barco ese mes de junio, en el que huyen 500 refugiados. Él no se marcha, decide quedarse para seguir prestando ayuda a los refugiados, pero lo que sucede es que en cuanto los alemanes ocupan Burdeos se inician los secuestros de republicanos por parte de la Gestapo y de Falange. Fue el caso de Compayns, el presidente de la Generalitat, y de otros republicanos que fueron secuestrados y luego fusilados en España. A él intentan secuestrarlo pero consigue eludir el intento de secuestro y tiene que cruzar toda Francia de oeste al este, hasta cerca de la frontera con Suiza, y esconderse a la espera de poder salir del país. Durante unos 6 meses permanece escondido, haciendo gestiones hasta que en enero consigue embarcar. Lo hace en un barco que lleva fundamentalmente judíos y donde también consiguen embarcar unos cientos de republicanos.

¿Es así como llegó a América?

Ese barco tenía que llegar a Buenos Aires en unos 30 días máximo, pero cuando hacen escala en Dakar, en Senegal, se ven imposibilitados de continuar el viaje. No pueden cruzar el Atlántico porque no tienen autorización de los ingleses en un escenario de guerra mundial. Se tienen que quedar viviendo en el barco durante 5 meses, pasados los cuales los devuelven a Casablanca, donde los internan en un campo de concentración hasta que los liberan. Él se instala en Casablanca y desde allí continúa haciendo gestiones para conseguir de nuevo un embargue a México. Y finalmente consigue que un barco fletado por una organización judía desde Lisboa pare en Casablanca y recoja a varios cientos de refugiados que consiguen por fin llegar a México en noviembre de 1941, es decir diez meses después de que saliesen de Francia. Una vez en México, participa activamente hasta su muerte en la política de los republicanos en el exilio.

Es sobrino-bisnieto de Alejandro Viana ¿conocía su historia?

No. En mi familia todo lo que se sabía era básicamente por mi abuelo, que era su sobrino. Y fundamentalmente se sabía de su vida antes de 1936, porque era muy conocido en el ámbito empresarial. Era conservero industrial, tenía varias empresas, fue presidente de Tranvías Eléctricos de Vigo, que era una de las empresas más importantes de la época en la ciudad y fue uno de los fundadores del periódico El Pueblo Gallego... Eso era conocido, pero de 1936 en adelante había muy poca información en la familia sobre cómo fue su vida hasta que llegó a México, no se sabía gran cosa porque la correspondencia estaba censurada, y en las cartas a mi abuelo hablaba de temas personales y familiares, no contaba lo que había vivido. Solo había una información vaga a través de la viuda, una vez que él muere en México retorna y contó alguna cosa como que intentaron secuestrarlo y que había hecho trabajo humanitario, pero sin grandes detalles.

¿Cómo consiguió reconstruir su periplo vital tras el inicio de la guerra civil?

Toda la información que se consiguió fue en archivos, sobre todo de partidos políticos, del Estado español, del francés y del mexicano, donde sí aparece muchísima documentación de toda esa actividad que realizó al frente de esa organización de ayuda a los refugiados. Hay miles de documentos donde está plasmado todo el trabajo. También hay muchísima correspondencia de él con los delegados de esa organización en zonas donde había campos de refugiados y se hacían los embarques.

Título para uin despiece 3 col cp 23 de Faro desdafsadf fsdafasV

–Pregunta DESPIECE “CTRL+ 5 teclado numérico” de prueba para la pregunta texto de prueba texto de prueba texto de prff fdsf ueba texto de prueba texto d df e prueba texto de prueba texto de pruebsafsa texto de prueba tdf sdf sdafexto. –Respuesta DESPIECE “CTRL + alt +5 teclado numérico” respuesta o normal de Faro de Vigo de prueba texto de prueba texto de prueba texto de prueba text fsdf o de prueba texto de prueba texto de prueba texto de prueba texto de prueba texto de prueba texto de prueba. –Pregunta DESPIECE “CTRL+ 5 teclado numérico” de prueba para la pregunta texto de prueba texto de prueba texto de prff fdsf ueba texto de prueba texto d df e prueba texto de prueba texto de pruebsafsa texto de prueba tdf sdf sdafexto. –Respuesta DESPIECE “CTRL + alt +5 teclado numérico” respuesta o normal de Faro de Vigo de prueba texto de prueba texto de prueba texto de prueba text fsdf o de prueba texto de prueba texto de prueba texto de prueba texto de prueba texto de prueba texto de prueba. –Pregunta DESPIECE “CTRL+ 5 teclado numérico” de prueba para la pregunta texto de prueba texto de prueba texto de prff fdsf ueba texto de prueba texto d df e prueba texto de prueba texto de pruebsafsa texto de prueba tdf sdf sdafexto. –Respuesta DESPIECE “CTRL + alt +5 teclado numérico” respuesta o normal de Faro de Vigo de prueba texto de prueba texto de prueba texto de prueba text fsdf o de prueba texto de prueba texto de prueba texto de prueba texto de prueba texto de prueba texto de prueba.