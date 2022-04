La Audiencia Provincial de Pontevedra acaba de confirmar una sentencia del juzgado de lo Penal número 2 de Pontevedra que es la historia de uno de los mayores "simpas" que se recuerdan en la comarca de Pontevedra y O Salnés. No tanto por el número de comensales o clientes que dejaron el servicio sin pagar, sino por los lujos que se dio el acusado sin pagar ni un solo euro. Claro que ahora deberá hacer frente a las consecuencias de aquellos hechos frente a la Justicia.

Según el relato de hechos probados, estas lujosas vacaciones por la cara del acusado comenzaron el 16 de febrero de 2019 en el Parador de Cambados. Allí permaneció hospedado y contratando diferentes servicios hasta el día 19 y dejó sin pagar una factura de 710 euros. Ese mismo día 19 se alojó en el Eurostars da Illa da Toxa, en donde permaneció hasta el 25 de febrero, establecimiento que abandonó dejando a deber 1.891 euros. El 2 de marzo de ese año y hasta el día 5 estuvo hospedado en el hostal y restaurante Casa Rosita de Cambados, en donde también dejó 817 euros pendientes de cobro. Por último, puso fin a sus vacaciones de lujo por las Rías Baixas con una estancia de cuatro días en el Gran Talaso Hotel de Sanxenxo, dejando otra factura sin pagar de 407 euros.

Por no pagar, el acusado no abonó ni los continuos servicios de taxi que solicitaba a distintos profesionales. Hasta un total de cuatro ocasiones, uno de ellos con servicios de hasta 700 euros en viajes.

La sentencia del juzgado de lo Penal, ratificada ahora por la Audiencia de Pontevedra, le condena a una pena de un año, 9 meses y 1 día de prisión por un delito continuado de estafa, así como a indemnizar a los establecimientos y profesionales señalados con las cantidades no abonadas. En estos alojamientos estuvo acompañado por una mujer a la que se absuelve al no quedar acreditado que tuviera conocimiento de que la intención de su acompañante era la de no pagar los servicios prestados.