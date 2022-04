Interior deja a Galicia fuera de la ampliación de 2.500 puestos en la Policía Nacional

La Policía Nacional ampliará su plantilla con 2.500 efectivos que se desplegarán por las comisarías del territorio nacional. Pero en Galicia y otras seis comunidades (Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja y Extremadura) no habrá refuerzo alguno. Los sindicatos CEP, SPP, SUP y UFP tachan de “inadmisible” que no se amplíe ningún puesto en la comunidad gallega, más teniendo en cuenta —advierten— que Galicia necesita “urgentemente” este tipo de refuerzo de personal. Por tres motivos, según denuncian en un comunicado emitido ayer: por estar sus comisarías “escasamente” dotadas de personal, porque el aumento de la delincuencia “también afecta a Galicia” y porque las “realidades sociopoliciales” así lo demandan.

La Dirección General de Policía comunicó este miércoles día 30 a los sindicatos cómo quedan las plantillas con las nuevas plazas creadas, una ampliación de la plantilla que permitirá absorber a los nuevos funcionarios que aprobaron hace dos años las oposiciones. Los nuevos agentes jurarán sus cargos en los próximos meses tras completar su formación teórica y práctica. Se trata del primer aumento en el catálogo en el Cuerpo Nacional desde el año 2008. El 63% de los 2.500 nuevos puestos se concentra en Madrid (un total de 831) —la comunidad con más efectivos destinados al tener las dependencias centrales—y Cataluña (750), que en los últimos años ha sufrido una desbandada de agentes. Lejos de estas cifras se coloca Comunidad Valenciana (173 agentes), seguida de Andalucía Occidental: 99. Las otras comunidades que verán reforzadas sus plantillas son Baleares (58), Andalucía Oriental (57, de ellas 21 en Marbella), Canarias (49), Aragón (34), Murcia (13), Ceuta (8), Melilla (7), Castilla-La Mancha (6) y Castilla y León (5). En el otro extremo están siete comunidades, Galicia, junto con Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja y Extremadura que no tendrán refuerzo alguno en sus comisarías. Desde Galicia, las centrales sindicales recibieron con “estupor” el listado de puestos asignados a cada territorio. CEP, SPP, SUP y UFP reclamaron en reiteradas ocasiones que se reforzasen las plantillas en la comunidad, al tiempo de que advirtieron de que hay unidades y servicios que han visto ampliadas sus funciones sin que se haya reforzado su personal. Esta situación, denuncian, ha llevado a ocupar a policías de otros servicios en los ampliados, como es el caso del CIMACC091 Coruña, que ha asumido las competencias de las antiguas salas 091 de las provincias de Lugo y Ourense “sin que se haya aumentado su personal”. En consecuencia, fue necesario detraer esos efectivos de otros servicios operativos como Radio patrullas 091, con la “consiguiente disminución de patrullas operativas”. Ante el nuevo catálogo de puestos de trabajo, los sindicatos reiteran su “rechazo total” a esta decisión que deja a las comisarías y ciudadanos de Galicia “fuera” de esa ampliación. “Exigimos y exigiremos en todos los foros que se amplíen puestos en las comisarías de Galicia, a la vez que hacemos un llamamiento a los responsables políticos y policiales que realicen las gestiones que sean necesarias para ello”, demandan.