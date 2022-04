Miles de personas se han manifestado este domingo en Santiago de Compostela contra el alza de los precios en una concentración convocada por el BNG y en la que han participado diferentes colectivos afectados por la subida como transportistas, pensionistas, marineros o ganaderos.

Con proclamas como 'Galicia non atura a suba da factura', 'non faltan cartos, sobran chorizos' o 'o pobo galego en pé', los manifestantes han salido de la compostelana plaza del 8 de marzo guiados por un transportista, y han finalizado la marcha en la Plaza da Quintana, donde han intervenido los representantes de los diferentes colectivos.

En la manifestación también ha participado la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, que además de clausurar las intervenciones en la Quintana, ha atendido a los medios antes de arrancar la marcha. Según ha explicado, con la manifestación buscan "una salida justa a la crisis, haciendo valer los derechos de los gallegos".

"Reclamamos valentía por parte de los Gobiernos para evitar un nuevo empobrecimiento de la población. Estamos ante una escala inflacionista con cifras que no recordábamos en 40 años. Y en esta coyuntura no vemos que los gobiernos tomen medidas estructurales. Las minorías siguen ganando y pierden las mayorías sociales. Queremos cambiar esa situación", ha defendido.

Pontón ha asegurado que una de las causas de la inflación, "que ahoga a la sociedad", es la subida de los precios energéticos y de la luz, "una estafa legalizada", que no se debe únicamente a la invasión de Ucrania. Ante esto, ha solicitado "cambiar el modelo energético". "Hay que ir más allá, los gallegos nos tenemos que beneficiar de la energía, de la riqueza eléctrica del país, a través de una tarifa eléctrica galega", ha demandado. "La espiral inflacionista no se para con parches, necesitamos medidas estructurales", ha comentado.

En esta línea, también ha pedido acabar con los beneficios caídos del cielo y ha insistido en la necesidad de una empresa pública gallega de energía, así como nuevos impuestos a las eléctricas para que "contribuyan a mitigar los efectos de la crisis".

"Creo que el modelo debe ser una fiscalidad justa, en la que los que más tienen, paguen más. Las eléctricas se están forrando con esta crisis a costa de un marco energético que está hecho para grandes lobbies", ha defendido, al tiempo que ha criticado que "mientras esto ocurre, las electrointensivas gallegas estén en una situación crítica".

CRÍTICAS A FEIJÓO Y A LA XUNTA

La portavoz nacional también se ha referido a Núñez Feijóo y ha lamentado que "en una situación como la actual el Gobierno gallego esté desaparecido". "Las medidas de la Xunta no podemos calificarlas como buenas o malas, sino simplemente como inexistentes; humo y propaganda", ha censurado.

A este respecto, ha señalado que Galicia necesita un Gobierno que "se ponga al frente", que "lidere" en un momento de cambio y no un Ejecutivo "paralizado". "Feijóo cogió la alfombra roja de la corrupción para hacer realidad sus sueños y aspiraciones personales, pero la política no está para cumplir aspiraciones personales de políticos, sino para dar soluciones a las mayorías. Y en este momento en Galicia hay un Gobierno que no da soluciones, que está paralizado por los líos internos del PP".

En cuanto a la sucesión del presidente de la Xunta, Pontón se ha mostrado "segura" de que el próximo líder del Ejecutivo autonómico, "no lo escogerán los gallegos, sino un dedazo de Feijóo". "Habrá continuismo cuando Galicia necesita cambio. El PP es pasado, es un lastre, y el BNG es el futuro, una nueva oportunidad para el país", ha afirmado.

COLECTIVOS PARTICIPANTES

Entre los intervinientes al finalizar la manifestación ha estado Concha, una ganadera de Friol con una explotación vacuna que ha lamentado que "pese a ser la primera potencia de España, el sector se encuentre en una situación límite que amenaza su viabilidad en Galicia", en parte por la subida de precios y por su repercusión en otros costes asociados.

Manolo Presas, marinero de cerco de Sada, se ha expresado en la misma línea y ha asegurado que la subida "espectacular" del precio de gasoil hace "inviable" salir a pescar. Además, ha señalado que las ayudas del Gobierno son "un parche" que no "llega a nada". "Quiero vivir dignamente de mi trabajo, no de subvenciones y ayudas", ha aseverado, tras lo que se ha referido a las cuotas de pesca, "que asfixian a las flotas desde hace seis años".

El transportista que ha abierto la manifestación, Xosé Rodríguez, de Narón, se ha preguntado, respecto a los precios de los carburantes, "¿cómo podemos pagar la gasolina más cara teniendo una refinería en Coruña", y ha lamentado además que él y sus compañeros hayan pasado de "héroes a villanos" desde la pandemia a hoy en día.

Para abordar el futuro de los más jóvenes ha participado Iria González, estudiante de Educación, que ha defendido el derecho de las nuevas generaciones a "vivir y no solo sobrevivir" con salarios dignos que les permitan independizarse y no les obliguen a dejar su país.