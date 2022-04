Tráfico intercepta cada día a 20 conductores y pasajeros sin cinturón de seguridad

Uno de cada cuatro fallecidos en accidentes de tráfico viajaban sin cinturón de seguridad. Aunque pueda parecer un balance de hace décadas, es la realidad de hoy en día en las carreteras. Un segundo, un simple clic, que todavía muchos hoy se resisten a hacer pese a ser un salvavidas en caso de colisión o salida de vía. Ante la entrada en vigor del nuevo catálogo de sanciones del carné por puntos el pasado lunes 21 de marzo, que —entre otras— eleva de tres a cuatro los puntos que se pierden por no hacer uso o no hacerlo de forma adecuada del cinturón de seguridad, sistemas de retención infantil, casco y demás elementos de protección obligatorios, Tráfico pondrá en marcha en la red viaria gallega una campaña especial de vigilancia. Los datos de 2021 reflejan el alcance de esta problemática: un total de 7.760 denuncias en Galicia por viajar sin cinturón o sillas de retención infantil —una media de 20 cada día, lo que supone el 7% del total de infracciones que acarrean la pérdida de puntos— y otras 243 por no utilizar el casco. En el primer caso, esta conducta acarreó la retirada de 23.280 créditos a 7.475 conductores, lo que supone que más de uno reincidió. Y por viajar sin casco se retiraron más de 700 créditos a 241 usuarios.

Durante un control, los agentes pararon a un “abuelete”: “Nos dijo, mi nieta es compañera vuestra”. “Ah, ¿sí? ¿Dónde está?”, le preguntaron. “Pues está en la Academia saldrá en junio... Tiene 21 años. Cuando era pequeña usted nos paró para ver si estaba bien en la silla y desde entonces siempre decía que quería ser guardia civil, hasta que lo consiguió”. Anécdotas como esta son las que dan sentido a la labor diaria de los agentes de la Agrupación de la Guardia Civil de Tráfico. “Lo mejor es ser ejemplo a seguir”, celebran. Para tratar de concienciar sobre la importancia del uso de los dispositivos de seguridad en carretera, agentes la Guardia Civil y de la Policía Local intensificarán el control durante la próxima semana. El no uso de estos elementos es la cuarta infracción que más se detecta en la red viaria gallega, por detrás de la velocidad (más del 60% del total, con más de 68.000 sanciones en 2021 que acarrearon la detracción de puntos), seguida del alcohol (más de 10.600) y el uso del teléfono móvil (más de 10.200), según datos de la Jefatura de Tráfico de A Coruña desde donde se coordinan los centros territoriales de Galicia. De las cuatro provincias, A Coruña presentó el año pasado el mayor número de sanciones por viajar sin los dispositivos de seguridad (3.022), seguida de Pontevedra (2.600). Y, finalmente, Lugo (1.255) y Ourense (883). En la campaña especial de marzo del año pasado, los agentes controlaron en Galicia cerca de 48.000 vehículos en los que interceptaron a un total de 777 conductores o pasajeros que no hacían uso del cinturón de seguridad o del sistema de retención infantil, lo que supone una tasa infractora del 1,6%. De los 1.401 menores que viajaban en los vehículos inspeccionados, la mayoría hacía uso de los dispositivos adecuados: 16 no hacían un uso correcto. “El uso de sistemas de retención homologados es el sistema de seguridad vial más sencillo y rentable en todo tipo de vías y trayectos, además de ser imprescindible para que el airbag sea eficaz”, destacan desde la Delegación del Gobierno en Galicia. La DGT estima que su uso reduce a la mitad el riesgo de muerte en caso de accidente. “El cinturón de seguridad es un seguro de vida”, reiteran desde el departamento que dirige José Miñones.