Samuel, superviviente del ‘Pitanxo’: “Todos los días son 15 de febrero”

Las familias de los 21 muertos en el hundimiento el pasado 15 de febrero del arrastrero gallego Villa de Pitanxo en aguas canadienses exigieron una vez más, en una nueva protesta, bajar al pecio con el objeto de ver si hay cuerpos dentro del barco, hallar pruebas y, sobre todo, “no tapar la verdad”.

Samuel Kwesi, uno de los tres únicos supervivientes, volvió a denunciar que “no se puede hacer justicia sin bajar al barco”. “Desde el accidente, vivo como que todos los días son iguales al 15 de febrero”, concluyó Kwesi. Su intervención fue la que más expectación creó ante los asistentes a la concentración, celebrada en Marín, ya que su testimonio sobre los hechos dista de las palabras de los otros dos supervivientes, el patrón del barco, Juan Padín, y su sobrino, Eduardo Rial.

El patrón, según la versión de Samuel, no habría dado la orden de abandonar el barco ni de colocarse los trajes de supervivencia. En este sentido, solo él y su sobrino fueron los únicos tripulantes que lo tenían puesto.

Entre aplausos y gritos de “estamos contigo”, el marinero ghanés pidió al Gobierno que baje al Pitanxo para buscar “la verdad” y hacer “justicia”. “No podemos hacer justicia sin las pruebas. Y cómo vas a hacer justicia dejando tiradas las pruebas”, denunció Samuel, pidiendo al Ejecutivo que baje al barco para demostrar que España es un país que “dice la verdad”.

“Estoy tan triste que no me salen las palabras. Ojalá pudiese decirlas todas”, ha subrayado este domingo Samuel, mostrando el cariño que le tenía a los compañeros que faenaban con él en el Villa de Pitanxo a los cuales a algunos, “vio como dieron sus últimas palabras” en la balsa.

Retomar la búsqueda

Son una docena los cadáveres que no han sido encontrados y María José de Pazo, hija del jefe de máquinas Francisco, uno de los doce, ha vuelto a ejercer de portavoz desde la alameda de Marín para recordar a todos los fallecidos en el naufragio de Terranova con un “mensaje claro”: retomar la búsqueda con medios técnicos, que no humanos.

“Estamos diciendo siempre lo mismo. El apoyo de la gente, de toda la sociedad, nos da aliento para seguir”, manifestó De Pazo junto a cartelería con fotografías de los que faltan y pancartas en las que se podía leer “Búsqueda. Verdad y justicia” o “Pedro Sánchez: cumple tu promesa de continuar la búsqueda del Villa de Pitanxo. No más mentira”.

María José de Pazo informó de que les llegó un escrito del Ejecutivo central, sin firma, “un papel de folio y medio” en el que se les venía a decir que era “inviable” llegar al pesquero de grandes dimensiones y que por tanto su petición se daba por desestimada. “Pienso que nadie lo ha firmado porque les daba vergüenza. Si se baja y no se puede acceder, no diremos nada más”, insistió, pero mientras no se callarán, “por los veintiuno y por todas las gentes del mar”.