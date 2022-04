El BNG lleva al Congreso las quejas de los pasajeros por los nuevos horarios de Renfe

Las quejas de pasajeros de Renfe afectados por los nuevos horarios, que no se ajustan a la jornada laboral ni estudiantil, han llegado al Congreso. Y lo hicieron de la mano del BNG, que ayer se hizo eco de las reivindicaciones que desde hace meses han dado a conocer las plataformas Perder O Tren y Media Distancia Galicia a partidos políticos, ayuntamientos e instituciones como el Defensor del Pueblo, el Valedor o el Consello Económico e Social. Para los afectados, la entrada en funcionamiento del AVE el pasado mes de diciembre llevó al operador ferroviario a un reajuste horario que no ha hecho más que agravar el servicio en las líneas A Coruña-Vigo (una de las de mayor demanda de España) y A Coruña-Santiago-Ourense, ya perjudicado por la supresión de frecuencias con motivo de la pandemia y que todavía hoy no se han recuperado en su totalidad.

En un paquete de nuevas iniciativas, el diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, demanda la mejora de la movilidad ferroviaria en Galicia con la reorganización de los horarios, la recuperación de las frecuencias que fueron modificadas o eliminadas, así como garantizar la puntualidad y la seguridad del servicio. Rego también urge al Gobierno a implantar una política de precios que incluya descuentos por motivos económicos, sociales, de edad y familiares para “finalizar con la discriminación que sufren muchas personas usuarias del servicio ferroviario en Galicia”. Sobre la línea A Coruña-Vigo, Rego recoge el guante de los pasajeros y advierte de que es necesario reorganizar los horarios para “facilitar la conciliación de los horarios laborales y familiares”. La oferta de servicios, denuncia, es “insuficiente” al tiempo que critica que se redujesen las frecuencias en horas puntas, como las cercanas a las 08.00 horas o a partir de las 15.30 horas, ya que —detalla— hay “picos de demanda” a las 17.00, 18.00 y 19.00 horas “imprescindibles para la movilidad interurbana por motivos laborales y de estudios”. En esta misma línea, pide que se adelante la hora de salida del tren de Vigo de 06.40 horas y que se atrase el que sale de A Coruña a las 15.00 horas para cumplir con esas premisas: mejorar la conciliación y atraer más usuarios al servicio de ferrocarril. En consonancia con las reclamaciones de los usuarios, Rego urge “nueva política de precios” que amplíe y flexibilice los abonos y “modifique los precios actuales” para acabar con “la discriminación que sufren los usuarios de la línea Ourense-Santiago-A Coruña”. Una vez más, los nacionalistas reclaman la transferencia de las competencias en los servicios ferroviarios internos de media distancia y de proximidad a la Xunta.