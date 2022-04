El 40% de los gallegos con patinete o bicicleta circulan sin casco y a velocidad excesiva

Los patinetes y las bicicletas empiezan a tomar el centro de las ciudades. Mientras que por una calle de 3,5 metros circulan 2.000 personas en coche particular, en transporte público cabrían 9.000 y en bici podrían ir hasta 14.000. La búsqueda de maneras más sostenibles y racionales de desplazarse unida a factores socioeconómicos han transformado la movilidad en España: hasta un 72% de los ciudadanos afirman que ya han cambiado su forma de desplazarse y ya son más de 17 millones que usan Vehículos de Movilidad Personal (VMP). Pero no siempre se hace con garantías ni cumpliendo las normas. En Galicia, cuatro de cada diez usuarios de patinete o bicicleta eléctrica lo hacen sin casco y con exceso de velocidad, según revela el estudio Nueva Movilidad Urbana y Seguridad Vial. Accidentalidad en la nueva cultura del desplazamiento, presentado hoy por la Fundación Línea Directa en colaboración con la Fundación Española para la Seguridad Vial (Fesvial), en el que se analiza la posible influencia de los cambios en la movilidad en las cifras de accidentalidad, mortalidad y lesividad en España. De no cumplir las normas al mando de estos vehículos, las ciudades corren el riesgo de afrontar un aumento de los muertos en las próxima década de casi el 20%.

Eficiencia y sostenibilidad en los nuevos desplazamientos urbanos y más riesgo de siniestros: es la cara y la cruz de la moneda, tal y como refleja la tendencia al alza de la accidentalidad en las vías urbanas en el periodo 2011-2019. Es esos diez años ha aumentado la siniestralidad urbana en un 42%, con casi 4.700 fallecidos en el país, un 13,5% más. En los siniestros en ciudad destaca el colectivo vulnerable (peatones, ciclistas, motoristas y usuarios de patinetes), que ya representa el 80% de las víctimas mortales y, en especial, los ciclistas y usuarios de VMP, dos grupos que el año pasado contabilizaron casi 7.000 víctimas en el conjunto del país y representan ya el 10% de los usuarios vulnerables fallecidos en vía urbana. Los autores del estudio sobre la nueva modalidad urbana llaman a cumplir la normativa ya que, de lo contrario, según sus conclusiones, la nueva cultura del desplazamiento en las ciudades podría causar 5.500 muertos en diez años (2021-2030), lo que supondría 831 víctimas más que en la década anterior (18% más). De mantenerse la tendencia actual, la accidentalidad en casco urbano podría situarse en ese periodo por encima de los 700.000 siniestros, un 24% más, y el número de lesionados en 850.000, un 22% más. Incumplimientos “Si no tomamos conciencia de los riesgos, las previsiones son preocupantes. Por eso es fundamental que, ahora más que nunca, sigamos las normas y recomendaciones de la DGT con el objetivo de asegurar entre todos una movilidad segura, sostenible e inclusiva en nuestras ciudades”; asegura Mar Garre, directora general de la Fundación Línea Directa. En el caso concreto de la comunidad gallega, el estudio revela que el 59% de los usuarios de VMP reconoce circular en alguna ocasión por la acera, el 44% no usa habitualmente el caso y el 42% ha sobrepasado alguna vez los límites de velocidad establecidos para estos vehículos: 25 km/h. Ante este nivel de incumplimiento, no es de extrañar que los usuarios de patinetes eléctricos sean los conductores con peor imagen, según recoge el estudio de la Fundación Línea Directa, ya que solo el 14% de los encuestados creen que cumplen habitualmente las normas.