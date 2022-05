El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, ha dado explicaciones a través de las redes sociales por el empujón que dio hoy a una sindicalista —a la que calificó de "exaltada"— a las puertas del Concello de Ourense. Asegura que su reacción fue "instintiva" al haber sufrido "una agresión acústica".

Según relata el regidor ourensano en su cuenta de Twitter, la sindicalista le pidió que dijera unas palabras, a lo que él le contestó: "Yo no tengo que decir lo que tu me dices por el megáfono y hablaré con el representante".

En ese momento —afima Jácome— "como yo no hice lo que me dijo esta sindicalista exaltada, coge el megáfono y lo dirige hacia mi; me lo acerca a la cabeza y empieza a vociferar. ¿Qué ocurre? Yo en ese momento veo que se va a producir una agresión acústica, porque obviamente me puede romper el tímpano, y en ese momento yo reacciono de forma instintiva. Si a lo mejor tengo un segundo más para pensar, a lo mejor hago otra cosa. Pero en ese momento yo veo que hay una amenaza y una agresión acústica que me puede romper el tímpano, dejar sordo, tener una pérdida auditiva permanente, pues la aparto y le doy un empujón", admite el alcalde ourensano.

🗣️📣 Contingencia con una sindicalista liberada.

Me agredió acústicamente al vociferar con un mefáfono a 10 cm. de mi cara.

Reaccioné de forma instintiva con un empujón, ante la amenaza potencial de pérdida auditiva permanente (podría romperme el tímpano o pérdida decinelios) pic.twitter.com/v9alb9P01P — Gonzalo Pérez Jácome -Alcalde de Ourense- (@gonzalojacome) 3 de mayo de 2022

Jácome asegura que luego se "sesgó" que "empujo a una sindicalista" y asegura que lo que "realmente estoy haciendo es una defensa propia porque veo que hay una agresión acústica y reacciono de forma instintiva para protegerme".

El alcalde de Ourense insiste en que "no se puede meterle un megáfono a una persona al oído, porque le puede romper el tímpano" . Afirma, además, que conoce personas que han sufrido agresiones de este tipo y han quedado sordos.

No le pide perdón... sí a la ciudadanía

"Siento que la ciudadanía tenga que presenciar estos capítulos... Me han dicho que le tengo que pedir perdón a esa persona. Yo no le tengo que pedir perdón a una persona que me hizo una agresión acústica y que yo me protegí", afirma. "Yo a lo mejor le tengo que pedir disculpas a la ciudadanía por estas situaciones"

"Yo salí por la puerta principal y subí luego a unas diez personas al salón de plenos y estoy intentando mediar para solucionar ese conflicto", agregó el primer edil de Ourense.

⚠️Esta es la reacción del Alcalde de #Ourense ante la huelga de transportes de la ciudad



❌️No podemos continuar consintiendo su despotismo y violencia



❓️Y el @PPdeOU consiente esto? Vergüenza!!! pic.twitter.com/XlCC4y8FVR — Uxía Tizón/❤ (@uxia_tizon) 3 de mayo de 2022

"Tuve esa reacción de que ante una agresión acústica que yo vi que me podían romper un tímpano, pues reaccioné de esa forma empujando y apartando a esa persona. Y lo siento de veras. Siento de veras situaciones así. Pero son contingencias como alcalde... o incidentes", concluye Pérez Jácome en sus explicaciones a través de redes sociales.